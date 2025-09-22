冷眼集／賴清德指台海和平歸功安倍 難掩無所作為

台海局勢近年持續動盪，共軍侵擾已成常態，最怕就是民眾麻痺，導致沒有危機意識，而賴清德總統執政以來，更讓人民感受兩岸日益兵凶戰危。但賴總統昨天竟脫口「台海寧靜和平」，這是活在哪個世界？又說和平歸功安倍，難道台灣人前途需要「寄希望於日本」？

昨天是日本前首相安倍晉三冥誕，賴總統推崇安倍生前的貢獻，原本無可厚非；但主權國家的國家安全，還是要靠自己。否則，和平若要靠他國，中華民國難道成了他國藩屬國？

台灣夾在中美強國之間，本就有該面對的嚴肅挑戰。但檢視賴總統就任以來，因在兩岸路線上強硬態度，兩岸軍事對峙形勢比以往嚴厲許多，為此也增加更多軍購預算，難免導致社福及其他攸關民眾福祉的預算遭排擠。但民進黨卻又針對在野國會議員發起全面性大罷免，使得國內混亂、社會充滿著暴戾之氣，又談何保家衛國？

賴清德昨天感謝安倍讓台海寧靜和平，其唐突之處，除了藉此向「日本大哥哥」示好，更被質疑是將維護區域局勢安全穩定的責任，推得一乾二淨。所謂「弱國無外交」，但在戰爭非主流的年代，愈是弱國、愈面臨困境，愈該試圖以靈活的政策及外交手段，力求區域緊張局勢的趨緩。

如今的賴總統，不僅對美關稅談判遭國人質疑，欲藉由出訪過境美國也碰了一鼻子灰，兩岸關係更是雪上加霜；或許正因如此，只能透過感謝安倍晉三，掩蓋自己無所作為。但扛起應有責任、有效領導國家，是元首及三軍統帥之職，否則帶領全民持續迷航之旅，只會離和平愈來愈遠。

