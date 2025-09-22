立院指志願役加薪等預算不應緩編 政院籲靜待釋憲結果

快訊

中央社／ 台北21日電

立法院預算中心針對政院緩編志願役加薪等預算指出，若認有未合時宜等支出，政院應先完成修法才能停編預算。行政院表示，已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，也請同為當事人的立法院及轄下單位，應尊重憲法權力分立及司法獨立，靜待憲法法庭審理結果。

行政院會8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，並強調暫緩編列主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此會聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

立法院預算中心報告近日指出，今年4月25日警察人員人事條例修正公布後，提高警察、消防等人員的退撫給與，而警消的退休所得經費是法定義務支出，依規定應優先編列預算辦理，若認有未合時宜或未具效益支出，也應先完成修法程序後才能停止編列，以符依法行政原則。

立法院預算中心說，但115年度總預算案有關警察、消防等人員的退撫給與存有未能優先編足的狀況，恐影響其退休權益，宜恪守依法行政原則編列預算。

針對暫緩編列志願役加薪方面，立法院預算中心重申，法定義務支出應優先編列預算，若認有未合時宜或未具效益支出，也應完成修法程序後才能不再編列，以符依法行政原則。

李慧芝回應，立法院轄下單位應該尊重憲法權力分立以及司法獨立，尤其當立法院制定有違憲疑慮法案時，更應當有所迴避，以免失去公信力。

李慧芝表示，35年前司法院大法官就已經做出釋字264號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第70條；而今年立法院三讀通過的國軍待遇條例及警察人員人事條例部分條文，再度出現高度相似的違憲疑慮。行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，也請同為當事人的立法院及轄下單位靜待憲法法庭審理結果。

李慧芝強調，行政院有守護憲法義務，無法執行有違憲疑慮的法案，行政院也一再重申這個立場，立法院預算中心不應杜撰出「未合時宜或未具效益的支出」等因素，此舉恐有造謠之虞。

李慧芝指出，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員權益絕不會受影響。

行政院 立法院 憲法法庭

