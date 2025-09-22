政院未編志願役加薪3萬等預算 立院：應先修法才能停編

快訊

中央社／ 台北21日電

行政院以有違憲疑慮，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算。立法院預算中心報告指出，若認有未合時宜或未具效益的支出，應先完成修法程序後，才能停止編列，以符依法行政原則，否則恐影響警消退休權益。

行政院會8月通過民國115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，並強調暫緩編列主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若屆時釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

據立法院預算中心報告指出，警察人員人事條例經總統在114年4月25日修正公布，並自同年月27日施行，調高警察、消防、海岸巡防等人員的退撫給與，屬法定義務支出。

預算中心表示，法定義務支出應優先編列預算辦理，若認有未合時宜或未具效益的支出，也應先完成修法程序後，才能停止編列，以符依法行政原則；未優先編足法定義務支出，顯未依法行政，恐影響警察、消防等人員退休權益。

預算中心指出，有關警察條例修正後所增加警察、消防等人員的退撫給與，經內政部警政署設算114年度中央及地方政府各機關估計增加新台幣30.55億元，115年度則估計增加49.72億元。

預算中心說，經洽行政院、內政部及考試院銓敘部，都指115年度預算案未編列該增加預算；據內政部警政署說明，為因應警察人員人事條例修正施行，內政部與銓敘部已召開5次研商會議，就該條例修正施行後相關執行事項，多已達成共識。

預算中心表示，但就預算編列與撥補等部分，因事涉行政院財主機關權責，尚無具體結論，將配合行政院聲請釋憲後的結果辦理。因此相關權責機關未優先編足法定義務支出，不符依法行政原則。

預算中心指出，為改善國軍招募及留才誘因，行政院同意自今年4月起調增志願役勤務加給，立法院也於6月通過軍人待遇條例修正將志願役加給明定為每月3萬元。不過，國防部未優先足額編列法定義務支出，難謂妥適。

立法院預算中心說，另參據學者論點，當預算與法律規定不相一致時，尚不得據此改廢法律，雖行政院仍可透過追加預算或基金超支併決算等方式補救，但宜依法行政以保障警察、消防等人員的退休權益。

