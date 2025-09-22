總統指台海和平歸功安倍 挨批

九月廿一日是日本前首相安倍晉三冥誕，政大安倍晉三研究中心選在昨天成立。賴清德總統與安倍晉三遺孀安倍昭惠共同揭牌，賴致詞時提及台日關係深厚，並稱台灣面對中國擴張武力，能夠享受寧靜和平，要歸功安倍高瞻遠矚。

國民黨立委馬文君表示，賴總統處理兩岸關係讓多數民眾不滿，卻把台海和平歸功他人，推崇別國政治人物，此舉不但忽視台灣人民自身的努力，也凸顯政府缺乏自信與主體性，國家領導人應該負責任提出兩岸穩定的方案，而不是把責任推給別人。

賴總統昨盛讚安倍晉三是日本傑出政治家，談及台海議題，賴提到，當台灣面臨中國威脅時，安倍提出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」，因安倍大力促成，台日關係深厚，面臨天災地變時是韌性島鏈；面對中國紅色供應鏈影響時是科技島鏈；面對武力威脅時，台日是民主島鏈。

