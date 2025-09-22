聽新聞
0:00 / 0:00
總統指台海和平歸功安倍 挨批
九月廿一日是日本前首相安倍晉三冥誕，政大安倍晉三研究中心選在昨天成立。賴清德總統與安倍晉三遺孀安倍昭惠共同揭牌，賴致詞時提及台日關係深厚，並稱台灣面對中國擴張武力，能夠享受寧靜和平，要歸功安倍高瞻遠矚。
國民黨立委馬文君表示，賴總統處理兩岸關係讓多數民眾不滿，卻把台海和平歸功他人，推崇別國政治人物，此舉不但忽視台灣人民自身的努力，也凸顯政府缺乏自信與主體性，國家領導人應該負責任提出兩岸穩定的方案，而不是把責任推給別人。
賴總統昨盛讚安倍晉三是日本傑出政治家，談及台海議題，賴提到，當台灣面臨中國威脅時，安倍提出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」，因安倍大力促成，台日關係深厚，面臨天災地變時是韌性島鏈；面對中國紅色供應鏈影響時是科技島鏈；面對武力威脅時，台日是民主島鏈。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言