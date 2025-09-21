台聯黨向柯克遇刺致意 盼催生「台灣轉折點」

快訊

中央社／ 台北21日電
美國政論網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡。台聯黨主席周倪安今天表示，柯克生前創立「美國轉折點」組織，喚醒一代美國人，台聯黨將邀集相關右派人士催生「台灣轉折點」。

美國保守派知名倡議人士柯克日前遭槍殺，他的追悼會將於美國時間21日在亞利桑那州一座體育場舉行，總統川普將率領政府高層官員出席致敬。

台聯黨表示，今天與福和會、西門町台獨旗隊、台灣國、台灣保守主義學會等組織，在西門町共同向柯克致哀，現場聚集約300名民眾參與致意。

周倪安表示，向柯克致哀已是美國極為重視的運動，除了聯邦政府各機關降半旗致哀，參議院也已決議將柯克生日定為美國國定紀念日，可見美國相當重視國家英雄的辭世，因此台聯黨今天跟進美國，向柯克致意以延續其精神。

周倪安指出，柯克生前創立「美國轉折點」（Turning Point USA）組織，喚醒了一代美國人，台聯黨對此精神相當動容，將邀集相關右派的有志之士，催生「台灣轉折點」。

台聯黨秘書長王銘源說，柯克一生追求真理與價值，並為此而犧牲，所以感動很多美國人。

經濟學家吳嘉隆到場致詞指出，紀念柯克是重視言論自由，反對宗教暴力的義行。而台灣民主化有一大欠缺，就是缺少像共和黨這樣的右派政黨，台灣需要有勇氣為正確價值戰鬥。

前民進黨主席林義雄的女兒林奐均表示，台灣作為民主自由國家，卻不了解柯克這位自由英雄離世的意義、相當可惜，這是因為台灣媒體觀點多受中國或極左派外國媒體影響，期待台灣年輕人也要有TurningPoint來了解政治真理。

