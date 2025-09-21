農產食品加工廠兼具冷鏈 行政院核定第二期冷鏈計畫58.81億

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
卓榮泰今赴番路鄉農會視察，宣布行政院已核定第二期冷鏈計畫，總經費58.81億，持續協助農漁產業建構更完善的冷鏈設備。圖中為農業部次長胡忠一。圖／農糧署提供

為瞭解嘉義縣番路鄉產業現況，行政院卓榮泰今日赴番路鄉農會，實地視察該農會「飲冰柿茶集」品牌推動成果，並聽取農產食品加工廠興建規畫。卓榮泰宣布，行政院已核定第二期冷鏈計畫，總經費58.81億，持續協助農漁產業建構更完善的冷鏈設備。

卓榮泰表示，冷鏈建設是政府農業施政的核心項目之一，第一期的冷鏈計畫總經費共119億在前行政院長蘇貞昌的推動下，除了提升農漁產品的處理量能、鮮度，也增加地方市場的交易量能及農漁民的收入，而國內糧食供應也因此有更好的調節。

卓榮泰認為，農民、國家政策、環境都有需要，第二期冷鏈計畫就有必要繼續，因此宣布核定58.81億元第二期冷鏈計畫，未來行政院將持續推動各產地升級冷鏈物流供應鏈體系，並將2025至2028年第二期「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫補助對象增納農業合作社，以共同強化到貨品質及拓展內外銷市場，並鼓勵農業透過食農教育及結合觀光、文化與綠色永續發展，維持產銷穩定，提升農民收益。

農業部表示，番路鄉為嘉義縣牛心柿最大產區，種植面積約230公頃，年產量逾4000公噸，占全國約7成，是國內主要柿餅原料產地。番路鄉農會致力發展柿產業，自1997年設立柿餅加工站以來，逐步導入恆溫烘烤與觀光工廠模式，並於2023年創立「飲冰柿茶集」品牌，以柿子與阿里山茶為核心，開發柿果子冰品及多元加工產品，展現地方農產多元利用。本次該農會規劃興建農產食品加工廠，將可加速產業升級，穩定農民收益。

農業部指出，為擴大加工量能並提升品質，番路鄉農會規畫新建具冷鏈功能的農產食品加工廠，總經費約1.9億元，預計2026年動工、2027年完工試營運。廠房將配置卸貨預冷、清洗殺菌、削皮處理、乾燥脫澀、成品包裝與冷鏈物流等設施，並設有食農教育體驗空間，兼具加工與觀光功能，同時在生產端推動契作及保價收購，擘建產、製、儲、銷完整產業鏈，未來更能穩定供應柿子加工品，成為柿產業供應成功典範。

農業部表示，目前番路鄉農會年加工量約150公噸，加工廠完工後，契作面積可望增加5成以上，加工量提升至600公噸，加工品總產值由每年約3000萬元成長至1.8億元。

