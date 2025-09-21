賴總統：持續推動減稅 明年報稅年收62萬元以下免繳稅

賴清德總統21日表示，政府持續推動減稅，明年5月申報今年所得稅時，年收入62萬元（約等於每月賺5萬元）可免繳稅。他強調，會讓台灣更加安全，也創造更多就業機會。

賴總統21日赴竹北新天宮參香，特別提到近年減稅政策。

據了解，民眾明年申報今年綜所稅時，如為單身租屋者，包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元，合計只要年收入不超過62.6萬元，可完全免繳綜所稅。

至於如果是雙薪頂客族、且租屋居住，合計可扣除金額將達107.2萬元，包含夫妻兩人免稅額共19.4萬元、夫妻標扣額26.2萬元、薪資扣除額43.6萬元、租金扣除額18萬元，簡單來說，這樣的家庭，年收在107.2萬元以下也免繳稅。

若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，根據試算，免稅額合計38.8萬元，夫妻標扣額為26.2萬元，薪資扣除額為43.6萬元，租金扣除額18萬元，第一名子女幼扣額15萬元，第二名子女22.5萬元，這類育兒家庭年收164.1萬元以下就能免稅。

