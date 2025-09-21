聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統：持續推動減稅 明年報稅年收62萬元以下免繳稅
賴清德總統21日表示，政府持續推動減稅，明年5月申報今年所得稅時，年收入62萬元（約等於每月賺5萬元）可免繳稅。他強調，會讓台灣更加安全，也創造更多就業機會。
賴總統21日赴竹北新天宮參香，特別提到近年減稅政策。
據了解，民眾明年申報今年綜所稅時，如為單身租屋者，包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租金扣除額18萬元，合計只要年收入不超過62.6萬元，可完全免繳綜所稅。
至於如果是雙薪頂客族、且租屋居住，合計可扣除金額將達107.2萬元，包含夫妻兩人免稅額共19.4萬元、夫妻標扣額26.2萬元、薪資扣除額43.6萬元、租金扣除額18萬元，簡單來說，這樣的家庭，年收在107.2萬元以下也免繳稅。
若一家四口租屋，且育有兩名學齡前子女，根據試算，免稅額合計38.8萬元，夫妻標扣額為26.2萬元，薪資扣除額為43.6萬元，租金扣除額18萬元，第一名子女幼扣額15萬元，第二名子女22.5萬元，這類育兒家庭年收164.1萬元以下就能免稅。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言