賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德總統今天在苗栗縣頭份市義民廟當縣長鍾東錦的面表示希望鍾「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員，鍾東錦事後接受訪問時喊冤，「我沒有拒絕，只有被拒絕」。

賴總統今天到苗栗縣頭份市義民廟參香、揭匾，與鍾東錦同框，鍾懇託中央幫忙財政補助，賴總統表示從蔡英文總統任內曾幫助苗栗財政，他也會繼續支持下去，並希望鍾縣長「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員。

鍾東錦有話說，他表示綠營議員只要是建議具體可行，且有利於苗栗縣，他沒有不支持，賴總統可以私底下去詢問，他沒有拒絕過，反而是縣府被拒絕，縣府年節贈送農產品，就有部分議員不收，因此後來就不編了。

至於財劃法爭議，他不求特別對待，而是公平對待，中央口口聲聲苗栗縣一口氣1年增加137億元統籌分配款，但一般補助款又少了100多億元，1年頂多增加2、30億元，但苗栗縣民人均預算還是偏低。

鍾東錦認為既然財劃法有爭議，不對就要改正，賴總統今天在竹南鎮中港慈裕宮，與黨公職人員座談交流，根據轉述也希望立法院修法完整，因此他盼行政院也要盡快提出版本，趁著立法院新會期開議，盡快啟動協商並修法定案，明年預算就可以執行，否則明年的預算難編。

