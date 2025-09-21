聽新聞
農訪團簽約100億美金擴大採購 農業部：政府並未出資
我國穀物等相關公協會所組成的在農訪團，日前訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規畫在未來4年購買超過100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉。農業部今強調，所簽約採購的金額規模是國內業者視未來4年的實際需求所提出，政府並未出資採購。
農業部說明，此次公協會與業者赴美採購標的為黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，並無其他品項。這些都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的產品。
根據統計，2024年進口量占國內消費量的比例部分，黃豆99.8%（其中自美國進口的占比為37%）、飼料玉米97.5%（自美進口占比為36%）、小麥106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。
農業部強調，本次農訪團公協會及業者與美國農產品相關協會簽署採購意向書，象徵我國與美方將進一步深化經貿及糧食安全夥伴關係。依照國際經貿慣例，相關意向書簽署後，未來實際採購的產品進口，仍須符合我國相關規定，不會有立委所說的食安議題。
至於部分立委要求公布採購意向書，農業部表示，尊重農訪團公協會與業者的意願；由於農訪團尚在美國訪問，農業部將待公協會與業者返國後進一步聯繫瞭解。
