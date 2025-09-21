快訊

農訪團簽約100億美金擴大採購 農業部：政府並未出資

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，農訪團所簽約採購的金額規模是國內業者視未來4年的實際需求所提出，政府並未出資採購。（美聯社）
農業部表示，農訪團所簽約採購的金額規模是國內業者視未來4年的實際需求所提出，政府並未出資採購。（美聯社）

我國穀物等相關公協會所組成的在農訪團，日前訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規畫在未來4年購買超過100億美元的黃豆、玉米、小麥和牛肉。農業部今強調，所簽約採購的金額規模是國內業者視未來4年的實際需求所提出，政府並未出資採購。

農業部說明，此次公協會與業者赴美採購標的為黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，並無其他品項。這些都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的產品。

根據統計，2024年進口量占國內消費量的比例部分，黃豆99.8%（其中自美國進口的占比為37%）、飼料玉米97.5%（自美進口占比為36%）、小麥106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。

農業部強調，本次農訪團公協會及業者與美國農產品相關協會簽署採購意向書，象徵我國與美方將進一步深化經貿及糧食安全夥伴關係。依照國際經貿慣例，相關意向書簽署後，未來實際採購的產品進口，仍須符合我國相關規定，不會有立委所說的食安議題。

至於部分立委要求公布採購意向書，農業部表示，尊重農訪團公協會與業者的意願；由於農訪團尚在美國訪問，農業部將待公協會與業者返國後進一步聯繫瞭解。

小麥 美國 農業部

相關新聞

柯文哲疑廁所不衛生染上HPV 綠議員拋1疑點嗆「習慣有問題？」

民眾黨前主席柯文哲先前以7千萬交保，其妻子陳佩琪昨透露，疑似因看守所馬桶衛生不佳導致柯感染HPV（人類乳突病毒），將安排...

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德總統今天在苗栗縣頭份市義民廟當縣長鍾東錦的面表示希望鍾「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員，鍾東錦事後接受訪問時...

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

賴清德總統今天在苗栗縣報好康，強調因為收入金字塔頂端1%繳了4、50%的稅，明年將是有史以來稅金繳最少的時候，月收入5萬...

農訪團簽約100億美金擴大採購 農業部：政府並未出資

我國穀物等相關公協會所組成的在農訪團，日前訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規畫在未來4年購買超過100...

賴總統與竹縣黨公職座談 地方提台一線替代道路與大新竹高中量能問題

賴清德總統今天中午前往新竹縣竹北市新天宮參香，並舉行民進黨新竹縣黨公職閉門座談會。民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方轉...

立委林俊憲成立後援會拋福利加碼政見 對「禁大咖條款」允2周內撤除

民進黨針對黨內初選祭出「禁大咖條款」，要求參選人在10月1日前撤下與總統賴清德及其他重量級人物合照看板，此舉在賴清德本命...

