賴總統與竹縣黨公職座談 地方提台一線替代道路與大新竹高中量能問題

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市長是民進黨籍市長，鄭朝方也在會中做竹北市的市政報告，賴清德總統也興致高昂，傳授首長經驗。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市長是民進黨籍市長，鄭朝方也在會中做竹北市的市政報告，賴清德總統也興致高昂，傳授首長經驗。記者郭政芬／攝影

賴清德總統今天中午前往新竹縣竹北市新天宮參香，並舉行民進黨新竹縣黨公職閉門座談會。民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方轉述，座談會聚焦中央政策在地方的宣傳成效，地方反映宣傳力道仍需加強，地方也提出台一線替代道路以及大新竹地區高中量能問題，盼中央重視竹縣的需求。

今天下午的基層座談會中，賴總統與黨公職討論多項中央政策在地方的實際效益，包括租屋補助、高中以下免學費、大學私立學校津貼補助等，從中了解地方是否有感受到政策成效。地方反映，希望中央能加強宣傳力度，讓民眾更清楚政策內容。

鄭朝方轉述，地方議員及民代關切台一線替代道路，期望黨中央支持，使其有機會像淡海大橋一樣在賴總統任內落成。台一線替代道路歷經30年討論，他們期盼最後10年能加速推動。地方民代也關心大新竹地區高中學額不足問題，賴總統表示，自己在副總統任內即關注此事，當時已交由國教署署長持續處理，而教育部也將針對國立高中增班進行規畫，以因應龍年入學人數急增的現象。

這次座談會是否提到大罷免議題？鄭朝方指出，這次罷免主要由公民團體發起，黨部僅提供協助，因此會中並未有議員提出相關討論，座談會主軸亦未涉及選舉話題。

鄭朝方也在會中向總統報告竹北市政，這是首度在黨公職座談會中提出，賴總統曾任地方首長，對此表現興致高昂，也分享相關施政經驗。

有民代表示，賴總統此次提前到場，並延後50分鐘才離開，對新竹縣黨公職提出的問題都鉅細靡遺地回應，整場座談會近3小時，深入了解地方的心聲，算是誠意滿滿。

