民眾黨前主席柯文哲先前以7千萬交保，其妻子陳佩琪昨透露，疑似因看守所馬桶衛生不佳導致柯感染HPV（人類乳突病毒），將安排全身健檢，甚至交保出來後半夜三時、四時幾乎都會接到監控中心電話查行蹤。綠議員痛批此舉是在轉移案情焦點，呼籲不要在營造政治受難者人設，坦然面對司法。

議員顏若芳指出，北所已經澄清都會要求犯人定期打掃廁間，而柯文哲一直聲稱關押期間都沒有室友，若覺得環境髒其實可以向所方申請漂白水消毒，若真的如陳佩琪所說得了HPV，是不是柯自身衛生習慣有問題，不習慣動手做這些事情，且陳身為醫師即使對象是家人，都不應這樣透露隱私，呼籲若不舒服趕快去看醫師，不應製造社會恐慌。

針對帶電子腳鐐，每到凌晨3、4、5點都有監控中心打電話查行蹤，議員林延鳳說，陳佩琪應先去了解為何會在半夜被通知原因，有可能是低電量或離線沒訊號狀況，北檢是依照流程辦事，若沒有通知才是失職，過去黃國昌曾針對電子腳鐐未被完善執行而導致罪犯潛逃的案例在立法院提出質詢，現在陳質疑這點，「等同於在打臉黃國昌」。

林延鳳也說，雖然柯此次交保態度趨於低調，但還是有可能透過實質影響力、間接的串聯，或藉由他人之嘴巴或他人之手來表達心聲，現在這些操作都有可能是轉移他現在涉嫌貪污、利用權勢清占政治現金、公益款項等問題。

顏若芳也說，不需要一直把柯文哲塑造成被政治迫害或政治干擾司法受害者的形象，或認為人家故意要騷擾他，與其這樣，不如把外界對他的質疑說清楚，坦然面對司法。

商品推薦