擬4年買3000億美國農產品 藍白籲農業部公布內容

中央社／ 台北21日電

台灣農產品訪問團日前在美國，承諾4年內採購逾100億美元農產品。國民黨立委張嘉郡今天表示，此關乎台灣農業長遠競爭力與農民生計，農業部應公布採購內容；民眾黨團副總召張啓楷質疑，採購量比平常多出25%以上，是把台灣人民當凱子。

根據台灣農訪團與美方簽署的意向書，承諾未來4年內，購買超過100億美元（約新台幣3010億元）的黃豆、飼料玉米、小麥和牛肉，較過去增25%。農業部日前表示，這是國內業者視需求提出，非政府出資。

張啓楷今天透過媒體群組表示，農業部長陳駿季率團赴美，承諾未來4年要向美國採購高達新台幣3000億元農產品，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）稱是「美國農民與牧場主的重要勝利」，但這對台灣農民而言是失敗嗎，台灣到底換到什麼，美國對台灣的高關稅有要降低嗎。

張啓楷說，此次採購量比平常多出25%以上，他質疑是把台灣人民當作凱子，而採購內容主要是黃豆、小麥、玉米等，對台灣的農業、農民將會造成多大的衝擊；此外，牛肉部分有多少是內臟，是否含有萊克多巴胺，政府有為人民健康把關嗎。

張啓楷表示，美國對台的高關稅已經在實施，對於台灣工商業、農民與勞工的衝擊非常大，請政府趕快把黑箱打開、讓陽光照進來，政府要跟人民講清楚，請問到底換來了什麼、如何保護民眾健康。

國民黨立委張嘉郡透過新聞稿指出，採購如此龐大的金額，台灣人民與農民卻完全看不到細節，她憂心將會犧牲台灣農民與農業，並質疑陳駿季違反「不會犧牲台灣農業、不會犧牲台灣農民」承諾。

張嘉郡說，農業部應該公布採購內容，且必須對整個關稅談判保持公開透明，因為這關乎台灣農業的長遠競爭力與農民生計，唯有公開透明，才能真正守護台灣，守護農民的未來。

