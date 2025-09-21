快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

立委林俊憲成立後援會拋福利加碼政見 對「禁大咖條款」允2周內撤除

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委林俊憲（前右）與南市議員黄肇輝共同成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點，後援會成員也獻上包子、粽子象徵「包中」祝福。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲（前右）與南市議員黄肇輝共同成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點，後援會成員也獻上包子、粽子象徵「包中」祝福。記者萬于甄／攝影

民進黨針對黨內初選祭出「禁大咖條款」，要求參選人在10月1日前撤下與總統賴清德及其他重量級人物合照看板，此舉在賴清德本命區台南引發關注；立委陳亭妃日前已表態2周內撤除相關看板，立委林俊憲今也強調，黨內規定必須遵守，辦公室人員已展開巡查，將在期限內完成下架。

林俊憲今下午在永康鹽行成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點成立大會，市議員黃肇輝等多位黨籍立委、市議員也共同出席；林受訪時指出，「禁大咖條款」是民進黨長期慣例，並非新規，所有黨內參選人皆應配合，他也承諾會依照規定撤下合照看板，展現黨內團結。

除回應黨規外，林俊憲也拋出政見，他認為，台南在部分福利政策並非六都最優，但也不能當六都最後，「黃偉哲市長是好人，但太節儉」。他主張若有機會當選市長，將提高敬老禮金、生育獎勵金與育兒津貼等，並取消65歲以上健保補助排富條款，加強老年及幼兒社會照顧。

針對近期媒體公布的台南選情民調，立委郭國文則示警，若民進黨初選民調遭藍白兩黨操作，結果恐失真，同時也質疑藍白支持者不可能在大選時真正投給民進黨候選人，呼籲支持者務必集中支持林俊憲，以確保民進黨在台南選舉中穩固優勢。

立委林俊憲（左五）與南市議員黄肇輝（左六）共同成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲（左五）與南市議員黄肇輝（左六）共同成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲（前左）與南市議員黄肇輝共同成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點，並授旗給後援會成員。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲（前左）與南市議員黄肇輝共同成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點，並授旗給後援會成員。記者萬于甄／攝影

台南 民進黨 林俊憲

延伸閱讀

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

林俊憲邀馬戲團台南巡迴演出 打婦幼政策讓年輕人願意生養

林俊憲回應黨內初選最新民調…有其他政黨在干擾

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

相關新聞

柯文哲疑廁所不衛生染上HPV 綠議員拋1疑點嗆「習慣有問題？」

民眾黨前主席柯文哲先前以7千萬交保，其妻子陳佩琪昨透露，疑似因看守所馬桶衛生不佳導致柯感染HPV（人類乳突病毒），將安排...

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

賴清德總統今天在苗栗縣頭份市義民廟當縣長鍾東錦的面表示希望鍾「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員，鍾東錦事後接受訪問時...

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

賴清德總統今天在苗栗縣報好康，強調因為收入金字塔頂端1%繳了4、50%的稅，明年將是有史以來稅金繳最少的時候，月收入5萬...

農訪團簽約100億美金擴大採購 農業部：政府並未出資

我國穀物等相關公協會所組成的在農訪團，日前訪美期間與美國農產品相關協會簽署採購意向書，我方並規畫在未來4年購買超過100...

賴總統與竹縣黨公職座談 地方提台一線替代道路與大新竹高中量能問題

賴清德總統今天中午前往新竹縣竹北市新天宮參香，並舉行民進黨新竹縣黨公職閉門座談會。民進黨新竹縣黨部主委、竹北市長鄭朝方轉...

立委林俊憲成立後援會拋福利加碼政見 對「禁大咖條款」允2周內撤除

民進黨針對黨內初選祭出「禁大咖條款」，要求參選人在10月1日前撤下與總統賴清德及其他重量級人物合照看板，此舉在賴清德本命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。