立委林俊憲成立後援會拋福利加碼政見 對「禁大咖條款」允2周內撤除
民進黨針對黨內初選祭出「禁大咖條款」，要求參選人在10月1日前撤下與總統賴清德及其他重量級人物合照看板，此舉在賴清德本命區台南引發關注；立委陳亭妃日前已表態2周內撤除相關看板，立委林俊憲今也強調，黨內規定必須遵守，辦公室人員已展開巡查，將在期限內完成下架。
林俊憲今下午在永康鹽行成立「肇輝挺憲後援會」暨服務處據點成立大會，市議員黃肇輝等多位黨籍立委、市議員也共同出席；林受訪時指出，「禁大咖條款」是民進黨長期慣例，並非新規，所有黨內參選人皆應配合，他也承諾會依照規定撤下合照看板，展現黨內團結。
除回應黨規外，林俊憲也拋出政見，他認為，台南在部分福利政策並非六都最優，但也不能當六都最後，「黃偉哲市長是好人，但太節儉」。他主張若有機會當選市長，將提高敬老禮金、生育獎勵金與育兒津貼等，並取消65歲以上健保補助排富條款，加強老年及幼兒社會照顧。
針對近期媒體公布的台南選情民調，立委郭國文則示警，若民進黨初選民調遭藍白兩黨操作，結果恐失真，同時也質疑藍白支持者不可能在大選時真正投給民進黨候選人，呼籲支持者務必集中支持林俊憲，以確保民進黨在台南選舉中穩固優勢。
