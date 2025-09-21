聽新聞
賴清德喊話鍾東錦要善待綠營議員 藍營議員吃味：故意修理人
總統賴清德今天赴頭份市義民廟主持揭匾，致詞時當面希望苗栗縣大家長鍾東錦要多善待民進黨議員，還強調「不看僧面看佛面」要看在議員背後的民意分上，應該要給予民進黨籍議員地方建設經費服務經費；消息傳出，部分國民黨籍議員則認為賴總統是故意修理人，也為鍾縣長抱不平，甚至吃味說「鍾對綠營議員比對他們還好，根本就是有求必應」。
針對賴清德說法，苗栗縣議會國民黨議員總召鄭碧玉說，鍾縣長希望全面執政，對各黨派議員都一視同仁，感覺他對民進黨議員比對國民黨議員還好，「我們有的他們都有」甚至是有求必應，完全沒有大小眼，當中或許有2位綠營議員對鍾縣長比較有意見，雙方也只是表面不合而已。
國民黨籍議員張顧礫則說，鍾上任後幾乎是不分黨派，尤其對海線綠營議員都很照顧，賴清德說法可能有些反差，有修理人的味道，可能他的資訊還停留在過去印象，才會一時感觸說出來，但這對苗栗縣來說，可能會是挑起府會針鋒相對的伏筆。
鄭碧玉國民黨議員鄭聚對此非常不滿，認為鍾東錦對待藍綠議員都沒有大小眼，連大罷免時，鍾東錦都要求不要罷免綠營3名議員，這樣還不夠好嗎？
