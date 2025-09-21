快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

安倍昭惠參訪數位李登輝展 盼用AI延續安倍晉三智慧

中央社／ 新北21日電

前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天參訪「數位李登輝」特展，透過人工智慧（AI）技術，她與故總統李登輝用日語對話、合影。安倍昭惠提到正在籌備「數位安倍晉三」，盼以科技傳承安倍的人生智慧，希望明年7月前完成。

安倍昭惠、李登輝基金會董事長李安妮、前總統府國策顧問金美齡、印太戰略智庫執行長矢板明夫等人下午赴國立台灣圖書館，參訪李登輝基金會舉辦的「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」。

安倍昭惠看著現場螢幕呈現的李登輝影像，用日語跟AI李登輝對話並合影，過程還發生小插曲，當安倍昭惠向AI李登輝自我介紹是安倍晉三的夫人安倍昭惠時，AI只聽到「安倍昭」3字，因此回應說，「妳不是安倍晉三的太太，因為安倍晉三的太太叫安倍昭惠」。

安倍昭惠觀展後對媒體表示，她本來不知道AI李登輝是什麼，來到現場參觀後發現這麼厲害，可以拍照也可以對話，並透過很多方式讓民眾能理解李登輝。

安倍晉三已過世3年，安倍昭惠也在發想「數位安倍晉三」可能性，以科技方式紀念與傳承安倍的人生智慧。安倍昭惠說，希望明年7月之前可以完成，讓大家看到AI安倍晉三。

安倍昭惠表示，李安妮是她「台灣的姐姐」，李安妮想法很年輕，今天收穫非常多，會把今天學習成果帶回日本。

李安妮則說，數位李登輝特展的展期很長，希望民眾有機會能來這裡與李登輝對話、合照，聽李登輝唱歌，看李登輝在照片裡「動起來」，而製作AI李登輝最終目的是想追求真正所謂「不朽」的意義，數位李登輝展覽只是起步，未來還有更多的路要走。

李登輝 李安妮 安倍晉三

延伸閱讀

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

相關新聞

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

賴清德總統今天在苗栗縣報好康，強調因為收入金字塔頂端1%繳了4、50%的稅，明年將是有史以來稅金繳最少的時候，月收入5萬...

「走到哪都聽到加油！」 賴總統竹北參香強調：一定會認真打拚

賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。賴總統致詞時...

中央通訊社徵駐芬蘭記者 捧當朝新貴？前社長講話了

中央通訊社公開徵求駐芬蘭記者，讓很多人好奇是不是要配合新任駐芬蘭代表林昶佐，以便發佈相關新聞？對此，前中央社社長樊祥麟表示，就新聞論新聞，芬蘭那邊沒有太多台灣民眾感興趣的新聞，可以由駐德國記者負責，或是聘任兼職記者，論稿計酬。

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮與黨公職人員閉門會議，財政收支劃分法把苗栗財政第五級躍升至第一級，也引起關心，民進...

朱立倫交棒續當總教練 朱家軍轉移陣地不缺席2028？

國民黨青年團組成赴日參訪團，由國民黨不分區立委葛如鈞帶隊出訪，當中除有在學青年，也不少國會青年助理，更有眾多「朱系」色彩幹部，這團也被外界認為是「朱系青年」畢業旅行，不只是單單培育青年這麼簡單，更要打造青年人才庫。黨務人士分析，隨國民黨主席朱立倫卸任黨主席，當中不少人也會「移師」，地點恐非外界認為過去的「國家大樓」，將轉移陣地、擴大能量，下一步不只是為2026，更為2028重返執政做準備。

賴總統在苗栗與鍾東錦互釋善意 「盼公平對待民進黨議員」

賴清德總統今天前往頭份義民廟參香、揭匾，對於苗栗縣長鍾東錦懇託中央幫忙財政補助，賴總統表示從蔡英文總統任內曾幫助苗栗財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。