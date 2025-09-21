安倍昭惠參訪數位李登輝展 盼用AI延續安倍晉三智慧

前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天參訪「數位李登輝」特展，透過人工智慧（AI）技術，她與故總統李登輝用日語對話、合影。安倍昭惠提到正在籌備「數位安倍晉三」，盼以科技傳承安倍的人生智慧，希望明年7月前完成。

安倍昭惠、李登輝基金會董事長李安妮、前總統府國策顧問金美齡、印太戰略智庫執行長矢板明夫等人下午赴國立台灣圖書館，參訪李登輝基金會舉辦的「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」。

安倍昭惠看著現場螢幕呈現的李登輝影像，用日語跟AI李登輝對話並合影，過程還發生小插曲，當安倍昭惠向AI李登輝自我介紹是安倍晉三的夫人安倍昭惠時，AI只聽到「安倍昭」3字，因此回應說，「妳不是安倍晉三的太太，因為安倍晉三的太太叫安倍昭惠」。

安倍昭惠觀展後對媒體表示，她本來不知道AI李登輝是什麼，來到現場參觀後發現這麼厲害，可以拍照也可以對話，並透過很多方式讓民眾能理解李登輝。

安倍晉三已過世3年，安倍昭惠也在發想「數位安倍晉三」可能性，以科技方式紀念與傳承安倍的人生智慧。安倍昭惠說，希望明年7月之前可以完成，讓大家看到AI安倍晉三。

安倍昭惠表示，李安妮是她「台灣的姐姐」，李安妮想法很年輕，今天收穫非常多，會把今天學習成果帶回日本。

李安妮則說，數位李登輝特展的展期很長，希望民眾有機會能來這裡與李登輝對話、合照，聽李登輝唱歌，看李登輝在照片裡「動起來」，而製作AI李登輝最終目的是想追求真正所謂「不朽」的意義，數位李登輝展覽只是起步，未來還有更多的路要走。

