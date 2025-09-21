明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

賴清德總統今天在苗栗縣報好康，強調因為收入金字塔頂端1%繳了4、50%的稅，明年將是有史以來稅金繳最少的時候，月收入5萬元也不用繳稅。

賴總統由民進黨秘書長徐國勇等人陪同，今天到苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，與支持者熱烈互動，他並在廟前廣場致詞「國政報告」，要支持者把自己當立委批評與指教。

賴清德報好康，明年1個人年收入62萬元以下，也就是1個月賺5萬元，或如果夫妻養育2個5歲以下小孩，1個月家庭總收入164萬1000元，或如果還有2名老人家要扶養，家庭總收入212萬元，都不用繳稅。

「有史以來稅金繳最少的時候。」他強調，台灣4、50%不用繳稅，稅金由收入高的1%來繳，所以看到高科技公司賺錢，要鼓掌加油，因為賺得越多，稅金繳得更多，可以照顧人民更多。

賴總統並表示，施政是延續的，從前總統蔡英文到他第2年，第一項工作就是要讓台灣更安全，編列國防預算，對外軍事採購，對內扶植台灣軍事工業，這次編列推動國民自主特別預算，與國際科技合作，從設計到生產製造，目的是自己生產武器，保護台灣安全，扶植產業增加就業及收入。

第二拚經濟，蔡前總統任內，經濟成長率每年3.2%，亞洲四小龍第一名，股市從8000多點，漲到2萬3000多點，交出漂亮成績單，他延續拚經濟，台灣成績更好，去年第四季經濟成長率4.84%，今年第一季5.48%，第二季8%，股票漲到2萬5000多點，失業率也降到近20年來最好的3.2%，他率團隊未來要比現在更好。

經濟好了，稅收增加，就要用來照顧人民，現在高中職免學費，補助就讀私立大學1年3萬5000元，低收入、中低收入戶還有加碼，目的就是國家用教育培育人才，個人透過教育改善生活，人才多、人才好，國家社會才會好，不要讓任何一個家庭，因沒有錢沒有辦法讀書的事情發生。此外，0到6歲國家一起養，長照3.0全國有1萬多個據點，社會福利也做得好。 賴清德總統今天到苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，與支持者熱烈互動。記者范榮達／攝影 賴清德總統今天到苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，與支持者熱烈互動。記者范榮達／攝影

商品推薦