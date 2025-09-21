快訊

強颱樺加沙「最新風雨預測出爐」 4縣市明天達停班課標準

觸陸時間曝光 樺加沙「持續增強」預估6小時內達到巔峰

持續增強！樺加沙颱風下午5時30分發布陸警 首波警戒範圍曝

銘記921傷痛 蕭副總統：防災需全民力量共護家園

中央社／ 台北21日電

副總統蕭美琴說，26年前的今天，台灣發生921大地震。這場災難帶來的傷痛，至今仍留存在許多人心中；因此每年的9月21日是「國家防災日」，防災需要全民的力量，才能共同守護心愛家園。

蕭副總統透過臉書表示，每年的9月21日訂為「國家防災日」，不僅提醒著大家要從過去的經驗中學習，未來也要更努力防災、做好萬全準備。

她說，除了前兩天大家手機收到的國家級警報演練，政府也透過成立「全社會防衛韌性委員會」進行各項韌性準備工作，並持續加強基礎關鍵設施、落實校園防災教育，以及與各國交流經驗等方式，不斷提升國家的防災韌性。

副總統表示，政府推出的「當危機來臨時：台灣全民安全指引」手冊，用簡單易懂的圖文資訊，教導民眾平時該如何準備防災物資，以及災害發生時該如何冷靜應對，落實將防災融入日常的精神。

副總統說，防災需要全民的力量，才能共同守護心愛的家園。當危機發生時，掌握正確的知識與準備，就能大幅減少傷害。防災越周全，生命就越安全，國家也更有韌性。

921大地震 國家級警報 社會防衛韌性

延伸閱讀

9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

9歲寫「記帳APP」爆紅！新北神童架網站、直播教AI 蕭美琴嗨：下世代的正能量

肯定產業努力 蕭美琴：台灣股市屢創新高、8月出口首超韓國

蕭美琴：蔣宋美齡一生致力守護中華民國 推動台美關係

相關新聞

明年月收入5萬不用繳稅 賴總統：有史以來稅金繳最少的時候

賴清德總統今天在苗栗縣報好康，強調因為收入金字塔頂端1%繳了4、50%的稅，明年將是有史以來稅金繳最少的時候，月收入5萬...

「走到哪都聽到加油！」 賴總統竹北參香強調：一定會認真打拚

賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。賴總統致詞時...

中央通訊社徵駐芬蘭記者 捧當朝新貴？前社長講話了

中央通訊社公開徵求駐芬蘭記者，讓很多人好奇是不是要配合新任駐芬蘭代表林昶佐，以便發佈相關新聞？對此，前中央社社長樊祥麟表示，就新聞論新聞，芬蘭那邊沒有太多台灣民眾感興趣的新聞，可以由駐德國記者負責，或是聘任兼職記者，論稿計酬。

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮與黨公職人員閉門會議，財政收支劃分法把苗栗財政第五級躍升至第一級，也引起關心，民進...

朱立倫交棒續當總教練 朱家軍轉移陣地不缺席2028？

國民黨青年團組成赴日參訪團，由國民黨不分區立委葛如鈞帶隊出訪，當中除有在學青年，也不少國會青年助理，更有眾多「朱系」色彩幹部，這團也被外界認為是「朱系青年」畢業旅行，不只是單單培育青年這麼簡單，更要打造青年人才庫。黨務人士分析，隨國民黨主席朱立倫卸任黨主席，當中不少人也會「移師」，地點恐非外界認為過去的「國家大樓」，將轉移陣地、擴大能量，下一步不只是為2026，更為2028重返執政做準備。

賴總統在苗栗與鍾東錦互釋善意 「盼公平對待民進黨議員」

賴清德總統今天前往頭份義民廟參香、揭匾，對於苗栗縣長鍾東錦懇託中央幫忙財政補助，賴總統表示從蔡英文總統任內曾幫助苗栗財政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。