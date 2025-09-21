銘記921傷痛 蕭副總統：防災需全民力量共護家園
副總統蕭美琴說，26年前的今天，台灣發生921大地震。這場災難帶來的傷痛，至今仍留存在許多人心中；因此每年的9月21日是「國家防災日」，防災需要全民的力量，才能共同守護心愛家園。
蕭副總統透過臉書表示，每年的9月21日訂為「國家防災日」，不僅提醒著大家要從過去的經驗中學習，未來也要更努力防災、做好萬全準備。
她說，除了前兩天大家手機收到的國家級警報演練，政府也透過成立「全社會防衛韌性委員會」進行各項韌性準備工作，並持續加強基礎關鍵設施、落實校園防災教育，以及與各國交流經驗等方式，不斷提升國家的防災韌性。
副總統表示，政府推出的「當危機來臨時：台灣全民安全指引」手冊，用簡單易懂的圖文資訊，教導民眾平時該如何準備防災物資，以及災害發生時該如何冷靜應對，落實將防災融入日常的精神。
副總統說，防災需要全民的力量，才能共同守護心愛的家園。當危機發生時，掌握正確的知識與準備，就能大幅減少傷害。防災越周全，生命就越安全，國家也更有韌性。
