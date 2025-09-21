「走到哪都聽到加油！」 賴總統竹北參香強調：一定會認真打拚

賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。賴總統致詞時，除表達為全國人民祈福，他感謝民眾常為他加油打氣，他會認真打拼，更加堅定帶台灣繼續向前走。

賴總統致詞時表示，新竹縣最重要的城市是竹北，不僅人口最密集、經濟最發達，市長鄭朝方市政推動成功，也等於幫助新竹縣各項政務的推動。近期走到哪裡，常聽到民眾對他喊「加油」，無論是否相識，都展現支持。他感謝鄉親的團結相挺，並承諾會更加認真打拚，堅定帶領台灣持續向前。語畢，台下民眾報以熱烈掌聲，齊喊「加油！加油！」

賴總統表示，近2年台灣人民展現團結打拚，今年第一季經濟成長率5.84%、第二季8.0%，上半年平均6.7%，不僅領先亞洲四小龍，更超越日本、美國、歐盟與中國。如今股市已攀升至2萬6800點，這是國家方向正確、政策得宜與全民努力共同締造的成果。

賴總統表示，台灣目前失業率3.2%，為近20年來最佳，未來將持續帶領團隊努力，讓經濟比現在更好。他強調，國家安全是經濟發展的基石，政府會將經濟成長帶來的稅收回饋給人民，並推動減稅政策，讓所得較低的民眾受益。

賴總統說，政府持續推動「0到6歲國家一起養」政策，這項福利惠及許多家庭。同時，高中職全面免學費，私立大學也提供學費補助，以實現教育平權，確保每個孩子都能接受教育，為國家培養人才。

賴總統表示，明年報稅將大幅減稅，單身年收62萬元以下免稅；夫妻育有2名5歲以下子女，年收164萬元免稅；若再扶養2名長輩，年收212萬元也免稅，估計四至五成民眾可免繳所得稅。他強調，高收入者將承擔更多稅收，國家也更有能力照顧人民。 賴總統說，近期走到哪裡，常聽到民眾對他喊「加油」，無論是否相識，都展現支持與鼓勵。記者郭政芬／攝影 賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。記者郭政芬／攝影 賴總統致詞時，除表達為全國人民祈福，他感謝民眾常為他加油打氣。記者郭政芬／攝影

商品推薦