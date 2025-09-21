快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

聽新聞
0:00 / 0:00

「走到哪都聽到加油！」 賴總統竹北參香強調：一定會認真打拚

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
賴總統表示，未來將讓台灣更加安全，同時創造更多就業機會，並持續推動經濟繁榮。記者郭政芬／攝影
賴總統表示，未來將讓台灣更加安全，同時創造更多就業機會，並持續推動經濟繁榮。記者郭政芬／攝影

賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。賴總統致詞時，除表達為全國人民祈福，他感謝民眾常為他加油打氣，他會認真打拼，更加堅定帶台灣繼續向前走。

賴總統致詞時表示，新竹縣最重要的城市是竹北，不僅人口最密集、經濟最發達，市長鄭朝方市政推動成功，也等於幫助新竹縣各項政務的推動。近期走到哪裡，常聽到民眾對他喊「加油」，無論是否相識，都展現支持。他感謝鄉親的團結相挺，並承諾會更加認真打拚，堅定帶領台灣持續向前。語畢，台下民眾報以熱烈掌聲，齊喊「加油！加油！」

賴總統表示，近2年台灣人民展現團結打拚，今年第一季經濟成長率5.84%、第二季8.0%，上半年平均6.7%，不僅領先亞洲四小龍，更超越日本、美國、歐盟與中國。如今股市已攀升至2萬6800點，這是國家方向正確、政策得宜與全民努力共同締造的成果。

賴總統表示，台灣目前失業率3.2%，為近20年來最佳，未來將持續帶領團隊努力，讓經濟比現在更好。他強調，國家安全是經濟發展的基石，政府會將經濟成長帶來的稅收回饋給人民，並推動減稅政策，讓所得較低的民眾受益。

賴總統說，政府持續推動「0到6歲國家一起養」政策，這項福利惠及許多家庭。同時，高中職全面免學費，私立大學也提供學費補助，以實現教育平權，確保每個孩子都能接受教育，為國家培養人才。

賴總統表示，明年報稅將大幅減稅，單身年收62萬元以下免稅；夫妻育有2名5歲以下子女，年收164萬元免稅；若再扶養2名長輩，年收212萬元也免稅，估計四至五成民眾可免繳所得稅。他強調，高收入者將承擔更多稅收，國家也更有能力照顧人民。

賴總統說，近期走到哪裡，常聽到民眾對他喊「加油」，無論是否相識，都展現支持與鼓勵。記者郭政芬／攝影
賴總統說，近期走到哪裡，常聽到民眾對他喊「加油」，無論是否相識，都展現支持與鼓勵。記者郭政芬／攝影
賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。記者郭政芬／攝影
賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。記者郭政芬／攝影
賴總統致詞時，除表達為全國人民祈福，他感謝民眾常為他加油打氣。記者郭政芬／攝影
賴總統致詞時，除表達為全國人民祈福，他感謝民眾常為他加油打氣。記者郭政芬／攝影

鄭朝方 經濟發展

延伸閱讀

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

厄瓜多總統鐵腕打毒品幫派 欲推新憲遭法院擋下

賴總統在苗栗與鍾東錦互釋善意 「盼公平對待民進黨議員」

賴清德總統在頭份義民廟參香 提客家國政報告「歡迎質詢」

相關新聞

中央社徵駐芬蘭特約記者 學者：討好林昶佐？

中央社公開徵求「駐芬蘭特約記者」，由於駐芬蘭代表林昶佐才赴任不久，國家通訊社的徵人動作引發議論。台藝大廣電系教授賴祥蔚說...

民進黨宜蘭縣長選舉 林國漳考慮披戰袍 基層爆他「陌生的名字」

2026宜蘭縣長選戰，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳在各界勸進下，首度回應「慎重考慮」參選，由於「素人」的他沒有從政經驗...

中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

中央社近日對外徵才駐芬蘭特約記者，外界質疑這是為駐芬蘭代表林昶佐量身打造。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去台灣在北歐...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

「走到哪都聽到加油！」 賴總統竹北參香強調：一定會認真打拚

賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。賴總統致詞時...

中央通訊社徵駐芬蘭記者 捧當朝新貴？前社長講話了

中央通訊社公開徵求駐芬蘭記者，讓很多人好奇是不是要配合新任駐芬蘭代表林昶佐，以便發佈相關新聞？對此，前中央社社長樊祥麟表示，就新聞論新聞，芬蘭那邊沒有太多台灣民眾感興趣的新聞，可以由駐德國記者負責，或是聘任兼職記者，論稿計酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。