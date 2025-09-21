快訊

陳漢典改口叫Lulu「老婆」！大方公開愛上她的理由

不斷更新／陸警最快17:30發布 樺加沙颱風22日停班課一覽

關鬼門前夕…轉彎貨車衝撞祖孫3人機車 嬤落湖、女兒重傷2人不治

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職人員閉門會議近2個小時交流意見。圖／主辦單位提供
賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職人員閉門會議近2個小時交流意見。圖／主辦單位提供

賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮與黨公職人員閉門會議，財政收支劃分法把苗栗財政第五級躍升至第一級，也引起關心，民進黨發言人吳崢轉述賴總統談話，未來把財劃法修得更完整，讓苗栗縣財政浴火重生，從本質上徹底改善。

賴總統今天由民進黨秘書長徐國勇等人陪同，到苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職閉門會議近2個小時，吳崢及民進黨縣黨部主委陳詩弦會後轉述會議重點，有多名縣議員關心新版財政收支劃分法，對於縣府財政的衝擊，會中並沒有直接談及後年地方選舉。

吳崢表示，前總統蔡英文上任前，苗栗縣政府甚至面臨公務員薪水都發不出來的困境，因此財政被中央控管，且被列為較差的第5級，財劃法修法後，苗栗縣一口氣一年多了 100多億元的經費，因此行政院評比躍升第1級，議員擔憂苗栗縣自主財源跟不上，長久以來還是會出現一些問題。

吳崢說，賴總統與大家共同討論，探討未來是否有可能在立法院，將財劃法修得更為完整，例如中央挹注給苗栗縣的統籌分配款，優先來還債，讓苗栗縣能夠真正浴火重生，從本質上徹底改善財政狀況。

此外，會議談及交通部正在執行400億元的行人道改善計畫，但議員反映地方民眾可能不太了解，誤以為道路變小了，因為兩邊需要規畫人行道，賴總統表示了解情況，縣府在地方上可能未完全宣傳到位，將要求交通部必須加強宣傳與溝通，提升民眾對提升行人安全的理解。

吳崢並回應提問，表示會中沒有直接提及明年地方選舉的策略，賴總統強調無論對於民進黨的地方黨公職或是中央政府來說，執政的根本就是要做好建設，改善人民生活，只要選民能夠看到政府為大家的生活打拚，不論是地方上的重大建設或是社會福利都能持續進步，相信選舉時，選民自然會用選票打出一個公正的分數。

賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職人員閉門會議近2個小時交流意見。記者范榮達／攝影
賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職人員閉門會議近2個小時交流意見。記者范榮達／攝影

吳崢 苗栗縣 財政收支劃分法

延伸閱讀

賴清德總統在頭份義民廟參香 提客家國政報告「歡迎質詢」

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

雙城論壇陸委會要求避談觀光 藍議員舉賴清德、陳菊打臉諷「雙標」

相關新聞

中央社徵駐芬蘭特約記者 學者：討好林昶佐？

中央社公開徵求「駐芬蘭特約記者」，由於駐芬蘭代表林昶佐才赴任不久，國家通訊社的徵人動作引發議論。台藝大廣電系教授賴祥蔚說...

民進黨宜蘭縣長選舉 林國漳考慮披戰袍 基層爆他「陌生的名字」

2026宜蘭縣長選戰，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳在各界勸進下，首度回應「慎重考慮」參選，由於「素人」的他沒有從政經驗...

中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

中央社近日對外徵才駐芬蘭特約記者，外界質疑這是為駐芬蘭代表林昶佐量身打造。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去台灣在北歐...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

「走到哪都聽到加油！」 賴總統竹北參香強調：一定會認真打拚

賴清德總統今天蒞臨竹北新天宮，竹北市長鄭朝方、立法委員范雲、民進黨秘書長徐國勇以及在地黨公職，陪同參香揭匾。賴總統致詞時...

中央通訊社徵駐芬蘭記者 捧當朝新貴？前社長講話了

中央通訊社公開徵求駐芬蘭記者，讓很多人好奇是不是要配合新任駐芬蘭代表林昶佐，以便發佈相關新聞？對此，前中央社社長樊祥麟表示，就新聞論新聞，芬蘭那邊沒有太多台灣民眾感興趣的新聞，可以由駐德國記者負責，或是聘任兼職記者，論稿計酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。