苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮與黨公職人員閉門會議，財政收支劃分法把苗栗財政第五級躍升至第一級，也引起關心，民進黨發言人吳崢轉述賴總統談話，未來把財劃法修得更完整，讓苗栗縣財政浴火重生，從本質上徹底改善。

賴總統今天由民進黨秘書長徐國勇等人陪同，到苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職閉門會議近2個小時，吳崢及民進黨縣黨部主委陳詩弦會後轉述會議重點，有多名縣議員關心新版財政收支劃分法，對於縣府財政的衝擊，會中並沒有直接談及後年地方選舉。

吳崢表示，前總統蔡英文上任前，苗栗縣政府甚至面臨公務員薪水都發不出來的困境，因此財政被中央控管，且被列為較差的第5級，財劃法修法後，苗栗縣一口氣一年多了 100多億元的經費，因此行政院評比躍升第1級，議員擔憂苗栗縣自主財源跟不上，長久以來還是會出現一些問題。

吳崢說，賴總統與大家共同討論，探討未來是否有可能在立法院，將財劃法修得更為完整，例如中央挹注給苗栗縣的統籌分配款，優先來還債，讓苗栗縣能夠真正浴火重生，從本質上徹底改善財政狀況。

此外，會議談及交通部正在執行400億元的行人道改善計畫，但議員反映地方民眾可能不太了解，誤以為道路變小了，因為兩邊需要規畫人行道，賴總統表示了解情況，縣府在地方上可能未完全宣傳到位，將要求交通部必須加強宣傳與溝通，提升民眾對提升行人安全的理解。

吳崢並回應提問，表示會中沒有直接提及明年地方選舉的策略，賴總統強調無論對於民進黨的地方黨公職或是中央政府來說，執政的根本就是要做好建設，改善人民生活，只要選民能夠看到政府為大家的生活打拚，不論是地方上的重大建設或是社會福利都能持續進步，相信選舉時，選民自然會用選票打出一個公正的分數。 賴清德總統今天在苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮參香，並與黨公職人員閉門會議近2個小時交流意見。記者范榮達／攝影

商品推薦