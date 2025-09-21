藍委批曾文生喊無法決定電價 台電：無表達委屈
國民黨立委許宇甄今天說，台電董事長曾文生面對電價調漲，竟以「台電是一家不能自己決定價格的公司」來表達委屈，看似謙卑，實則為營造台電是受害者假象。台電表示，曾文生原意是回答微調與缺電無關，無表達「委屈」之意。
電價費率審議會19日決議，先前連4漲的產業電價這次凍漲，民生電價則微調各級距單價。媒體報導，曾文生被問及調漲電價是否是為了以價制量，他予以否認，但也表示，台電是一間價格沒辦法自己決定的公司。
許宇甄今天表示，曾文生這種說法看似謙卑，實則是在轉移焦點，營造台電也是受害者的假象。但真正的受害者是全台1450萬戶家庭與商家，大家無法拒絕、不容選擇，只能被迫承擔一再上漲的電價。
許宇甄認為，若曾文生真有心替全民分憂，就該大聲向執政者說清楚，電價問題的根源，在於民進黨政府錯誤的能源政策與綁死的綠能合約。台電不是沒有辦法，只是選擇當乖乖牌，把壓力轉嫁給用電大眾。
許宇甄也說，台電若真為人民著想，應該積極要求重新檢討或取消不合理的綠能收購合約，減輕財務壓力，才能從根本幫全民省下數千億元。
對此，台電發言人蔡志孟說明，昨天媒體在「興達電廠燃氣複循環新2號機GT2-2火警事故原因記者說明會」上，詢問曾文生調漲民生電價與缺電、以價制量是否有關，曾文生的原意是回答微調與缺電無關，且電價是由電價費率審議會決定，並無表達「委屈」之意。
此外，針對台灣農產品訪問團17日在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元的農產品，國民黨立委張嘉郡透過新聞稿表示，採購如此龐大的金額，台灣人民與農民卻完全看不到細節，她憂心將會犧牲台灣農民與農業，並質疑農業部長陳駿季違反「不會犧牲台灣農業、不會犧牲台灣農民」承諾。
張嘉郡說，農業部應該公布採購內容，且必須對整個關稅談判保持公開透明，因為這關乎台灣農業的長遠競爭力與農民生計，唯有公開透明，才能真正守護台灣，守護農民的未來。
