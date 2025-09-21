中央通訊社徵駐芬蘭記者 捧當朝新貴？前社長講話了
照片為中央通訊社臉書截圖
中央通訊社公開徵求駐芬蘭記者，讓很多人好奇是不是要配合新任駐芬蘭代表林昶佐，以便發佈相關新聞？對此，前中央社社長樊祥麟表示，就新聞論新聞，芬蘭那邊沒有太多台灣民眾感興趣的新聞，可以由駐德國記者負責，或是聘任兼職記者，論稿計酬。
樊祥麟接受記者採訪指出，中央社在德國有常駐記者，而且是總社派出去的專職人員，由他兼管北歐各國的新聞，就已經非常夠了。當然，中央社也可以徵求聘任兼職記者，論稿計酬。
樊祥麟說，中央社駐外記者的現有待遇不算高，但是包括芬蘭在內的北歐各國，生活水準不低，加上房租、交通也是一大開銷，駐外會很辛苦。更重要的是，派駐記者應該是在捧當朝新貴的場，否則如果就新聞論新聞，芬蘭當地對台灣觀眾有新聞價值的新聞可能不是太多，記者可別淪為只是抄寫當地電視、電台、報紙素材。
中央社目前在海外有二十多處據點，分布5大洲，尤其以美國為主。中央社前總編輯陳正杰曾說明，中央社駐外記者除了記者薪水，如果要維持運作，每人每年可能需新台幣300萬元經費支持，費用相當可觀。
中央社徵求駐芬蘭特約記者的訊息提到，以首都赫爾辛基為派駐地點，歡迎符合條件者應徵，主要採訪範圍為芬蘭，在社方需要時支援鄰近國家採訪，有關此職務之報酬與其他進一步資訊，將於後續討論中說明。
中央社的現任社長是前民視新聞副總經理胡婉玲，在2024年年底上任至今。
