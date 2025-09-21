賴總統在苗栗與鍾東錦互釋善意 「盼公平對待民進黨議員」

賴清德總統今天前往頭份義民廟參香、揭匾，對於苗栗縣長鍾東錦懇託中央幫忙財政補助，賴總統表示從蔡英文總統任內曾幫助苗栗財政，他也會繼續支持下去，並希望鍾縣長「不看僧面看佛面」，公平對待民進黨議員，雙方當場相互釋出善意。

鍾東錦說，因為苗栗財政真的有漸漸改善，但這次直接從五級財政跳升一級財政，對縣政府來說有很大的壓力，他代表苗栗鄉親及縣議會，懇求總統來協助，可以讓很多申請的計畫性補助，使苗栗縣政府負擔少一點，這樣苗栗的建設就能跟隨中央的腳步來起飛，讓苗栗客家鄉親感受到更多的幸福。

對此，賴總統表示，蔡總統上任之前，苗栗縣政府是發不出薪水的，都是中央先借一筆錢給苗栗縣政府發薪過年，他要勉勵鍾縣長及縣府團隊，要珍惜每一分錢，錢要花在刀口上，推動縣政與建設讓苗栗進步，同時好好照顧苗栗鄉親，也請鍾縣長要多多支持民進黨籍的議員。

他強調，小英執政、他執政都沒把苗栗縣當外人，也希望鍾縣長把國民黨、無黨籍，甚至民眾黨、民進黨通通看成一家人，有機會的時候，大家公平給予，因為每位議員背後都有民意，「不看僧面看佛面」看在議員代表背後的鄉親份上，也應該給民進黨籍議員地方建設及服務經費。 賴總統今天前往頭份義民廟參香、揭匾，苗栗縣長鍾東錦當面懇託，請賴清德總統協助苗栗建設補助經費。記者吳傑沐／攝影

