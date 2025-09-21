民進黨宜蘭縣長選舉 林國漳考慮披戰袍 基層爆他「陌生的名字」

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳律師對於是否代表綠營投入縣長選舉，一改之前沒有意願參選的態度，首度鬆口表示「會好好慎重考慮」。圖／民眾提供
2026宜蘭縣長選戰，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳在各界勸進下，首度回應「慎重考慮」參選，由於「素人」的他沒有從政經驗，知名度不高，讓部分長年努力的民進黨公職感到失望，有人在臉書貼文，當候選人成為「陌生的名字」，無疑是對基層公職最深的否定。

對此，關心選舉的行政院政委陳金德喊話呼籲「團結」，他說，基層確實有不同聲音，未來需要整合，他肯定林國漳品格端正、清廉正直，符合縣長參選人基本要求，而且林了解民瘼、關懷弱勢、歷練豐富，定能做好縣長工作。林國漳對於質疑則回應「 謝謝指教」。

綠營歷任重要黨公職昨天拜會林國漳律師後，林的態度從「不想參選」，首度鬆口改為「慎重考慮」，視為綠營縣長參選人大致底定。

但基層爆出反彈聲音，宜蘭縣青年公共事務協會榮譽理事長劉勇廷昨晚臉書貼文，他說，提名是政治宣示，是對一個政黨、對一個地方過去努力的總體檢。當候選人成為「陌生的名字」，提名一個在菜市場問10位阿嬤、卻無人聽聞的候選人，這背後傳遞出的訊號，耐人尋味。

劉勇廷強調，宜蘭過去二十年間，無數公職與地方領袖扎根基層，辛勤耕耘。這些人日復一日與民眾互動、深知地方脈動的實踐者，應該是縣長這個高度責任職務最自然的「候選庫」，然而最終被忽視正是這群人二十年的努力。

他說，提名一位名不見經傳的人物，等同宣告過去二十年來，宜蘭沒有培養出任何一位值得信任、能勝任大位的人才，「這樣的結論，無疑是對基層公職最深的否定」。

劉勇廷表示，提名「素人」或許在某些情境代表革新、突破，但當這樣的選擇與在地脈絡脫節，就不再是創新，而是冒險。民眾要的不只是新鮮感，而是能夠理解地方、承擔責任的縣長。若一個候選人連地方庶民日常都無法連結，憑什麼去處理龐大縣政？這樣的決策不僅削弱政黨與選民之間的信任，更讓多年基層經營的成果化為烏有。

他強調，真正危機不是提名一個「陌生的名字」，而是決策背後代表的政治心態：對地方人才的不信任，對組織耕耘的漠視，甚至把重大選戰淪為內部算計的副產品；當過去二十年的努力被「陌生的名字」取代，受傷不僅是付出青春與心血的基層工作者，更是宜蘭這塊土地上，仍期待政治能與民意同行的人民。

另外也有民進黨地方民代不滿，林國漳是無黨籍，黨內又不是沒人才，有人不想選，硬要勸進；有人想選，硬要勸退，沒有民調做基礎，這不是很矛盾嗎？讓支持者感到失望。

