民進黨宜蘭縣長選舉 林國漳考慮披戰袍 基層爆他「陌生的名字」

2026宜蘭縣長選戰，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳在各界勸進下，首度回應「慎重考慮」參選，由於「素人」的他沒有從政經驗，知名度不高，讓部分長年努力的民進黨公職感到失望，有人在臉書貼文，當候選人成為「陌生的名字」，無疑是對基層公職最深的否定。

對此，關心選舉的行政院政委陳金德喊話呼籲「團結」，他說，基層確實有不同聲音，未來需要整合，他肯定林國漳品格端正、清廉正直，符合縣長參選人基本要求，而且林了解民瘼、關懷弱勢、歷練豐富，定能做好縣長工作。林國漳對於質疑則回應「 謝謝指教」。

綠營歷任重要黨公職昨天拜會林國漳律師後，林的態度從「不想參選」，首度鬆口改為「慎重考慮」，視為綠營縣長參選人大致底定。

但基層爆出反彈聲音，宜蘭縣青年公共事務協會榮譽理事長劉勇廷昨晚臉書貼文，他說，提名是政治宣示，是對一個政黨、對一個地方過去努力的總體檢。當候選人成為「陌生的名字」，提名一個在菜市場問10位阿嬤、卻無人聽聞的候選人，這背後傳遞出的訊號，耐人尋味。

劉勇廷強調，宜蘭過去二十年間，無數公職與地方領袖扎根基層，辛勤耕耘。這些人日復一日與民眾互動、深知地方脈動的實踐者，應該是縣長這個高度責任職務最自然的「候選庫」，然而最終被忽視正是這群人二十年的努力。

他說，提名一位名不見經傳的人物，等同宣告過去二十年來，宜蘭沒有培養出任何一位值得信任、能勝任大位的人才，「這樣的結論，無疑是對基層公職最深的否定」。

劉勇廷表示，提名「素人」或許在某些情境代表革新、突破，但當這樣的選擇與在地脈絡脫節，就不再是創新，而是冒險。民眾要的不只是新鮮感，而是能夠理解地方、承擔責任的縣長。若一個候選人連地方庶民日常都無法連結，憑什麼去處理龐大縣政？這樣的決策不僅削弱政黨與選民之間的信任，更讓多年基層經營的成果化為烏有。

他強調，真正危機不是提名一個「陌生的名字」，而是決策背後代表的政治心態：對地方人才的不信任，對組織耕耘的漠視，甚至把重大選戰淪為內部算計的副產品；當過去二十年的努力被「陌生的名字」取代，受傷不僅是付出青春與心血的基層工作者，更是宜蘭這塊土地上，仍期待政治能與民意同行的人民。

另外也有民進黨地方民代不滿，林國漳是無黨籍，黨內又不是沒人才，有人不想選，硬要勸進；有人想選，硬要勸退，沒有民調做基礎，這不是很矛盾嗎？讓支持者感到失望。 2026宜蘭縣長選舉，宜蘭縣信賴之友理事長林國漳（右一）是賴清德總統屬意的人選。本報資料照 面對知名度不高、「陌生的名字」等質疑，林國漳律師回應「 謝謝指教」。記者戴永華／攝影

