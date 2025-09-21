快訊

賴清德總統在頭份義民廟參香 提客家國政報告「歡迎質詢」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
賴清德總統今天受邀至頭份義民廟參加揭匾活動，並參香祈福。記者吳傑沐／攝影
賴清德總統為感念頭份義民廟義民爺庇佑總統大選時讓他順利當選及護佑台灣，特贈「旌忠彰義」匾額並於今天受邀至義民廟參加揭匾活動；賴總統致詞時，除表達為全國人民祈福，也對全國客家族群做6項的「國政報告」，還半開玩笑歡迎大家現場「質詢」，展現親民風采。

頭份市義民廟是苗栗縣中港溪客家族群的信仰中心，前總統馬英九、蔡英文分贈「敦仁弘義」、「孚佑汲善」匾額。2024總統大選時，賴清德總統及副總統蕭美琴選前也到頭份義民廟參香祈求國泰民安，同時也爭取客家票源，當選後，賴總統也叩謝神恩得以高票當選為國服務，並代表全國人民來獻匾「旌忠彰義」，表彰義民爺忠義、保境安民精神。

現場由頭份義民廟主委、前苗栗縣議會議長陳添松及苗栗縣長鍾東錦與多位綠營議員見證下，陪同賴清德總統共同揭匾。由於財劃法爭議不斷，苗栗財政困難，鍾東錦也特別懇託賴總統幫忙，盼能多支持挹注重要建設的中央補助款，減輕苗栗縣的負擔。

賴總統表示，現在開學了，大家或許不知道，現在中央政府針對每位國私立高中、職學生免學費，大學補助學費3萬5000元，低收入戶家庭每個孩子再補助2萬元，如果是中低收入戶也額外再給1萬5000元。因為教育很重要，客家鄉親也重視教育，國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會就會好。

現在國家稅收增加了，要照顧民眾，不希望任何家庭再有因經濟因素而耽誤孩子無法念書，因此目前大學住宿費用每學期補助5000元，同時補助各大學修建宿舍，讓學生也住得舒服、書念得好。

另外，現在政府每年花300億元，幫助79萬人就業、租房補貼；買房則有新青安貸款，獲得政府的低利補貼。他上任總統後，也推「公共客家」政策，將客家話公共化，當成國家語言；也推飲食客家，將客家美食成立公共品牌，透過企業合作來行銷「客食」。

還有「創業客家」、「青年客家」、「區域客家」及「國際客家」等，幫助客家文化發展及青年創業，也讓客家人走出國門，讓台灣客家成為國際客家的中心。

賴清德總統今天受邀至頭份義民廟參加揭匾活動。記者吳傑沐／攝影
賴總統致詞時，對全國客家族群做6項的「國政報告」。記者吳傑沐／攝影
頭份市義民廟是苗栗縣中港溪客家族群的信仰中心，賴清德總統贈「旌忠彰義」匾額。記者吳傑沐／攝影
賴清德總統贈「旌忠彰義」匾額給頭份義民廟。記者吳傑沐／攝影
