中央社徵駐芬蘭記者遭質疑 白委：恐為林昶佐量身訂造

駐芬蘭代表林昶佐就任滿兩個月，中央社近日徵求駐芬蘭特約記者，遭到外界質疑是在因人設事。民眾黨立委劉書彬今天表示，派駐人員必須考量文化通訊、新聞必要性等因素，相較於其他歐洲國家來說，芬蘭可能不是排在最前面，難免會讓人有因人設事的觀感。

中央社昨天發出徵才通告，擬聘用駐芬蘭特約記者，派駐地點為首都赫爾辛基，工作內容包括進行採訪與編譯工作，並且為中央社以中文撰寫新聞報導、拍攝新聞照片與影片，時值林昶佐就任駐芬蘭代表滿兩個月，因此也引發外界因人設事相關遐想。

劉書彬今天受訪時表示，因應中央政府財源規劃，國防與社福相關預算逐年升高，文化部等部會經費則相對減少，中央社派駐人員必須全盤評估，包括是否有文化通訊、新聞必要性等，否則難免會讓人覺得因人設事，或者只是為了林昶佐量身訂造。

劉書彬指出，相較於其他歐洲國家，我國與芬蘭在經濟、貿易與文化等交流都不是排在最前面，中央社確實應該把這些層面納入考量，「錢應該要花在刀口上」，立法院本會期將審查明年度預算，目前還沒有看到中央社提出相關規劃，僅能先採取預算凍結等較為中立的做法。

劉書彬說，未來待中央社提出相關人事規劃，只要把人員配置的理由說明清楚，如果有其必要相信預算就能解凍，反之如果不符合預算編列內容，也有可能直接遭到立法院刪減，因此現在先不要太早作出結論。

