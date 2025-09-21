快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

中央社徵駐芬蘭記者遭質疑 白委：恐為林昶佐量身訂造

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
駐芬蘭代表林昶佐。圖／聯合報系資料照片
駐芬蘭代表林昶佐。圖／聯合報系資料照片

芬蘭代表林昶佐就任滿兩個月，中央社近日徵求駐芬蘭特約記者，遭到外界質疑是在因人設事。民眾黨立委劉書彬今天表示，派駐人員必須考量文化通訊、新聞必要性等因素，相較於其他歐洲國家來說，芬蘭可能不是排在最前面，難免會讓人有因人設事的觀感。

中央社昨天發出徵才通告，擬聘用駐芬蘭特約記者，派駐地點為首都赫爾辛基，工作內容包括進行採訪與編譯工作，並且為中央社以中文撰寫新聞報導、拍攝新聞照片與影片，時值林昶佐就任駐芬蘭代表滿兩個月，因此也引發外界因人設事相關遐想。

劉書彬今天受訪時表示，因應中央政府財源規劃，國防與社福相關預算逐年升高，文化部等部會經費則相對減少，中央社派駐人員必須全盤評估，包括是否有文化通訊、新聞必要性等，否則難免會讓人覺得因人設事，或者只是為了林昶佐量身訂造。

劉書彬指出，相較於其他歐洲國家，我國與芬蘭在經濟、貿易與文化等交流都不是排在最前面，中央社確實應該把這些層面納入考量，「錢應該要花在刀口上」，立法院本會期將審查明年度預算，目前還沒有看到中央社提出相關規劃，僅能先採取預算凍結等較為中立的做法。

劉書彬說，未來待中央社提出相關人事規劃，只要把人員配置的理由說明清楚，如果有其必要相信預算就能解凍，反之如果不符合預算編列內容，也有可能直接遭到立法院刪減，因此現在先不要太早作出結論。

人設 芬蘭 中央社

延伸閱讀

中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

中央社徵駐芬蘭記者 翁曉玲質疑：要幫林昶佐寫新聞？

歐錦賽／「字母哥」揮陰霾狂轟30分17籃板 希臘險勝芬蘭奪銅牌

歐錦賽／4強賽攜手華格納飆48分退芬蘭 施羅德：我們不是來拿銀牌

相關新聞

中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

中央社近日對外徵才駐芬蘭特約記者，外界質疑這是為駐芬蘭代表林昶佐量身打造。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去台灣在北歐...

中央社徵駐芬蘭記者 翁曉玲質疑：要幫林昶佐寫新聞？

中央社昨天在臉書粉絲團發文徵求駐芬蘭特約記者，引發網友關注。國民黨立委翁曉玲今天質疑，現在媒體要請特派員或駐點記者都不容...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

中央社徵駐芬蘭記者遭質疑 白委：恐為林昶佐量身訂造

駐芬蘭代表林昶佐就任滿兩個月，中央社近日徵求駐芬蘭特約記者，遭到外界質疑是在因人設事。民眾黨立委劉書彬今天表示，派駐人員...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。