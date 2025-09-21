中央社徵駐芬蘭記者捧林昶佐？綠：加碼投資乘勝追擊

中央社近日對外徵才駐芬蘭特約記者，外界質疑這是為駐芬蘭代表林昶佐量身打造。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去台灣在北歐國家能見度非常低，自從林昶佐駐外，掀起當地國家對台灣的好奇跟支持，此時加碼投資應該是「乘勝追擊」，而不是「賭輸翻本」。

據了解，中央社近期考慮將部分國家外派記者裁撤，不過昨日卻貼出公告，徵求駐芬蘭特約記者，引發網友熱議。國民黨立委翁曉玲質疑，台灣與芬蘭過往並不緊密，中央社卻要徵駐芬蘭特約記者，令人質疑是要幫林昶佐寫新聞、做宣傳？她會重點審查中央社駐外記者的預算情況。

鍾佳濱指出，中央社為提高台灣能見度，要在北歐增加人手，究竟這個加碼投資值不值得，端看對方是往積極面來看，認為「乘勝追擊」，還是一味唱衰，認為「賭輸翻本」，國人心裡自有評價。

鍾佳濱說，如果台灣在某個地方節節敗退，發現被中國戰狼外交圍攻，因此不得不加強人力，用世俗的話就是「賭輸翻本」；他也說，過去台灣在北歐國家能見度非常低，自從林昶佐駐外，掀起當地國家對台灣的好奇跟支持，此時加碼投資應該是「乘勝追擊」，而不是「賭輸翻本」。

至於翁曉玲稱要嚴審中央社駐外記者的預算情況，鍾佳濱說，支持嚴查公務預算，但審查應注意社會觀感，到底是亂刪，還是刪得有道理，這把尺自在國人心中。

