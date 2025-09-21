中央社徵駐芬蘭記者 翁曉玲質疑：要幫林昶佐寫新聞？

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／翁曉玲辦公室提供
國民黨立委翁曉玲。圖／翁曉玲辦公室提供

中央社昨天在臉書粉絲團發文徵求駐芬蘭特約記者，引發網友關注。國民黨立委翁曉玲今天質疑，現在媒體要請特派員或駐點記者都不容易，有的話也是派駐台灣關係較緊密的國家。台灣與芬蘭過往並不緊密，中央社卻要徵駐芬蘭特約記者，不禁令人質疑難道要幫駐芬蘭代表林昶佐寫新聞、做宣傳？她會重點審查中央社駐外記者的預算情況。

據了解，中央社近期考慮將部分國家外派記者裁撤，不過昨日卻貼出公告，徵求駐芬蘭特約記者。徵才貼文於社群也引發討論，不少網友質疑，是否與過往較親近民進黨政府的林昶佐有關，也批評徵才邏輯很奇怪。

翁曉玲指出，現在一般商業媒體要請特派員、駐點記者都不容易，主要因為經營上還是困難，基本上都以重要國家、與台灣有緊密關係國家為主來派特派員，以芬蘭來說，的確相較其他歐洲國家有程度上的差異，法國、德國等地與台灣有更緊密關係，尤其歐洲幅員遼闊，不可能各地都派駐點記者。

翁曉玲質疑，在如此情況底下，中央社還徵駐芬蘭特約記者，不禁令人質疑是為了林昶佐，芬蘭長期幾乎沒有台灣過去駐點的記者，現在專門找一個駐芬蘭記者，難道是要幫林昶佐寫新聞、做宣傳？的確令人懷疑。

翁曉玲認為，現在還不清楚中央徵求駐芬蘭特約記者的細節內容，新會期審查預算時，將去了解中央社駐外記者情況，當中到底有多少花費，會列為審查預算時的重點。

中央社昨天在臉書發文徵求駐芬蘭特約記者，引發網友關注。圖／取自中央社臉書
中央社昨天在臉書發文徵求駐芬蘭特約記者，引發網友關注。圖／取自中央社臉書

