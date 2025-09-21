未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼
農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲稱是「美國農民與牧場主的重要勝利」，然而如此採購量遠比平常多出25%以上，卻沒有說明台灣換到什麼？難道是把台灣農民與人民當作盤子或凱子。
台灣農產品訪問團上周在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾未來4年內採購逾100億美元農產品，數量相較過去增加25%。農業部對此說明，赴美農訪團主要目的在促進台美農產貿易交流，並且進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係。
針對我國擴大採購美國農產品，張啓楷今天透過影片向媒體表示，陳駿季承諾對美採購高達3000億元農產品，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）聲稱是「美國農民與牧場主的重要勝利」，難道對台灣農民而言就是失敗，「我們到底有換到什麼？美國高關稅有要降低嗎？」
張啓楷指出，面對如此高額的採購量，遠比平常多出25％以上，難道是把台灣人民當作盤子或凱子，其中採購內容包括黃豆、小麥、玉米跟牛肉，對於我國農民將會造成多大的衝擊，「到底有多少牛肉是內臟、多少是含有萊克多巴胺？政府有為我們的健康把關嗎？」
張啓楷直言，美國對等關稅已經在實施當中，對於我國工商業、農民及勞工造成非常大的衝擊，政府一直拚命在加碼，請問到底換來了什麼，麻煩趕快把黑箱打開，並且向人民與農民講清楚，未來要如何保護國人健康。
