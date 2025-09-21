快訊

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照

農業部陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲稱是「美國農民與牧場主的重要勝利」，然而如此採購量遠比平常多出25%以上，卻沒有說明台灣換到什麼？難道是把台灣農民與人民當作盤子或凱子。

台灣農產品訪問團上周在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾未來4年內採購逾100億美元農產品，數量相較過去增加25%。農業部對此說明，赴美農訪團主要目的在促進台美農產貿易交流，並且進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係。

針對我國擴大採購美國農產品，張啓楷今天透過影片向媒體表示，陳駿季承諾對美採購高達3000億元農產品，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）聲稱是「美國農民與牧場主的重要勝利」，難道對台灣農民而言就是失敗，「我們到底有換到什麼？美國高關稅有要降低嗎？」

張啓楷指出，面對如此高額的採購量，遠比平常多出25％以上，難道是把台灣人民當作盤子或凱子，其中採購內容包括黃豆、小麥、玉米跟牛肉，對於我國農民將會造成多大的衝擊，「到底有多少牛肉是內臟、多少是含有萊克多巴胺？政府有為我們的健康把關嗎？」

張啓楷直言，美國對等關稅已經在實施當中，對於我國工商業、農民及勞工造成非常大的衝擊，政府一直拚命在加碼，請問到底換來了什麼，麻煩趕快把黑箱打開，並且向人民與農民講清楚，未來要如何保護國人健康。

美國 農民 農業部 張啓楷 陳駿季

延伸閱讀

編兆元國防特別預算 張啓楷：錢要花刀口上 不能漫無方向

英籍記者不滿大罷免離台 張啓楷：嚴審TaiwanPlus預算及報導尺度

震撼彈！彰化縣府參議柯呈枋表態參選縣長 藍白已4個可能人選

影／財劃法後…鄉鎮路燈電費不補助了 張啟楷：行政院出奧步

相關新聞

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

美中通話無「奉行一中政策」論述 恐是台灣命運轉折點

美國總統川普與大陸國家主席習近平通了電話，但令人十分困惑的是，這次的通話在雙方的文字稿中，都沒有台灣；川普甚至沒有行禮如儀地，重申美國奉行一個中國政策。川習今年至今已通話三次，川普就兩次沒談「一個中國政策」，不免令人感到一些不尋常的蹊蹺，難道北京已經不在乎美國說不說「一個中國」政策了嗎？而當不再貼出「奉行一個中國政策」標記的美中元首會談，會是台灣命運的轉折點嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。