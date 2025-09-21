林佳龍：台灣奧地利若互補合作　將替AI開創更多可能

快訊

中央社／ 台北21日電

外交部今天說，外交部長林佳龍近日在奧地利提到，奧地利在人工智慧深度學習、演算法具研究能量；台灣在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面有優勢，若雙方能互補合作，將為未來發展開創更多可能。

外交部今天表示，林佳龍近日訪問歐洲，最後一站來到奧地利「音樂首都」維也納，於出席「當東方遇見西方音樂會」前，會晤多名奧地利國會議員，期盼台奧雙方在安全、科技、經濟、醫療與觀光等領域深化合作，進一步強化彼此的連結。

林佳龍表示，台灣與奧地利雖地理遙遠，卻同樣面臨中國與俄羅斯威權擴張的挑戰，因此雙方都關切國家安全議題。他向奧地利議員分享台灣因應之道，台灣持續透過提升國防預算，加強與第一島鏈國家安全對話與合作，共同嚇阻中國軍事挑釁。

同時，台灣也面對中國的灰色地帶侵擾、網路攻擊及假訊息威脅，願透過「全球合作訓練架構」（GCTF）等平台，與民主夥伴交流經驗。

在科技合作方面，林佳龍強調，奧地利在人工智慧深度學習與演算法領域具備雄厚研究能量，而台灣則在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面擁有優勢。若雙方能加強互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

林佳龍指出，奧地利是台灣民眾嚮往旅遊勝地，雙方在醫療、環保、能源與觀光等領域同樣具高度互補性。目前，許多中東歐國家已是台灣重要合作夥伴，他期待與奧地利攜手擘劃更具體的合作藍圖。

外交部提到，林佳龍也參訪奧地利國會大廈。他表示，這座百年建築展現西方古典藝術之美，亦承載奧地利帝國榮耀歷史，及從帝國議會轉型為民主議會的發展歷程；林佳龍提到，國會大廈近年完成整修，不僅保留古典外觀，也提供國民議會與聯邦議會現代化會議空間，並保存舊眾議院會議廳，讓世人回顧歷史，更加珍惜今日得來不易的民主成果。

奧地利 外交部 林佳龍

相關新聞

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

美中通話無「奉行一中政策」論述 恐是台灣命運轉折點

美國總統川普與大陸國家主席習近平通了電話，但令人十分困惑的是，這次的通話在雙方的文字稿中，都沒有台灣；川普甚至沒有行禮如儀地，重申美國奉行一個中國政策。川習今年至今已通話三次，川普就兩次沒談「一個中國政策」，不免令人感到一些不尋常的蹊蹺，難道北京已經不在乎美國說不說「一個中國」政策了嗎？而當不再貼出「奉行一個中國政策」標記的美中元首會談，會是台灣命運的轉折點嗎？

