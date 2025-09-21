林佳龍：台灣奧地利若互補合作　將替AI開創更多可能

外交部今天說，外交部長林佳龍近日在奧地利提到，奧地利在人工智慧深度學習、演算法具研究能量；台灣在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面有優勢，若雙方能互補合作，將為未來發展開創更多可能。

外交部今天表示，林佳龍近日訪問歐洲，最後一站來到奧地利「音樂首都」維也納，於出席「當東方遇見西方音樂會」前，會晤多名奧地利國會議員，期盼台奧雙方在安全、科技、經濟、醫療與觀光等領域深化合作，進一步強化彼此的連結。

林佳龍表示，台灣與奧地利雖地理遙遠，卻同樣面臨中國與俄羅斯威權擴張的挑戰，因此雙方都關切國家安全議題。他向奧地利議員分享台灣因應之道，台灣持續透過提升國防預算，加強與第一島鏈國家安全對話與合作，共同嚇阻中國軍事挑釁。

同時，台灣也面對中國的灰色地帶侵擾、網路攻擊及假訊息威脅，願透過「全球合作訓練架構」（GCTF）等平台，與民主夥伴交流經驗。

在科技合作方面，林佳龍強調，奧地利在人工智慧深度學習與演算法領域具備雄厚研究能量，而台灣則在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面擁有優勢。若雙方能加強互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

林佳龍指出，奧地利是台灣民眾嚮往旅遊勝地，雙方在醫療、環保、能源與觀光等領域同樣具高度互補性。目前，許多中東歐國家已是台灣重要合作夥伴，他期待與奧地利攜手擘劃更具體的合作藍圖。

外交部提到，林佳龍也參訪奧地利國會大廈。他表示，這座百年建築展現西方古典藝術之美，亦承載奧地利帝國榮耀歷史，及從帝國議會轉型為民主議會的發展歷程；林佳龍提到，國會大廈近年完成整修，不僅保留古典外觀，也提供國民議會與聯邦議會現代化會議空間，並保存舊眾議院會議廳，讓世人回顧歷史，更加珍惜今日得來不易的民主成果。

