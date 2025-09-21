韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀其成，認為意義重大。不過民進黨立委郭國文憂心，因日本首相石破茂於月初請辭，時機點恐導致成果有限；國民黨立委林沛祥則認為，全球政局變化多端，用現有資源打好國會牌局才最重要。

韓國瑜應「日華議員懇談會（日華懇）」會長古屋圭司之邀，25日率團赴日本東京、大阪訪問5天，除進行國會外交外，也會考察「2025大阪．關西世界博覽會」，有11位跨黨派立委將隨團。

民進黨立委郭國文指出，由於韓國瑜赴美國總統川普就職典禮是以賴清德總統代表身分出席，這次訪日會是首次以院長身分率團進行國會外交，能夠挑選日本而非中國，已凸顯韓國瑜比傅崐萁更了解國際大局。而選擇參訪關西世界博覽會的台灣館，提升這個參訪團台灣意象的重要性，具有一定的意義。

日本首相石破茂於月初請辭，讓日本國內目前的政治重心落在自民黨總裁選舉，郭國文表示，許多不確定因素下，導致時機點不如意，此行訪問成果恐怕有限，是比較可惜的地方。

國民黨立委林沛祥認為，韓國瑜以國會議長身分帶團出訪，而非黨團或個人名義，可望與日本國會議長交流，意義重大，也代表中華民國路線跟日本有很深的淵源。期盼這次出訪順利，見到該見到的人，這場出訪本身就很有意義，都是重大突破；外界也不需要執著時間點，全球政局變化多端，用現有資源打好國際間國會牌局，才是最重要的。

日台交流協會會長隅修三上周拜會民眾黨，談及兩國共同面臨美國對等關稅、少子化、高齡社會及年輕人不滿國內政治等問題，台日共享民主、自由、法治與人權等價值觀，相信未來可以共同攜手牽引世界。

民眾黨主席黃國昌在會中表示，台灣與日本在歷史與文化存在特殊情感，因此強化台日合作是值得期待的方向。同時，民眾黨國際部與青年部也將在今年底赴日交流，希望能夠加深兩國政黨之間的交流及合作，期待雙方繼續為促進台日關係共同努力。民眾黨立委黃珊珊已報名參加訪日團，將隨韓國瑜出訪。

