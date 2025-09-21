安倍昭惠：盼延續安倍晉三理想 盡心力續推日台關係

來台訪問的前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天表示，她雖是政治家妻子，但不理解安倍晉三的戰略政策，事後透過學習盼延續他的理想；今天是安倍晉三的冥誕亦是國際和平日，她盼自己在這條道路上盡心力持續推動日台關係。

國立政治大學上午在政大公企中心舉辦「安倍晉三研究中心成立大會暨新時代台日關係國際論壇」，總統賴清德、安倍晉三夫人安倍昭惠、國安會秘書長吳釗燮、外交部次長葛葆萱、教育部長鄭英耀、日本前經產省大臣甘利明、日本台灣交流協會代表片山和之、日本眾議員西村康稔、日本眾議員萩生田光一出席。

安倍昭惠致詞時表示，非常感謝政大成立「安倍晉三研究中心」，百忙之中不僅有許多台灣貴賓，亦有從日本遠道而來的朋友，使得開幕式得以盛大舉行，相信安倍在天之靈一定感到欣慰。

安倍昭惠提到，從前日本首相岸信介時代起，安倍晉三就非常重視台灣，後來也一直覺得台灣非常重要，甚至在他首次擔任首相並離職後，仍有許多朋友勉勵他，「再為這個國家（台灣）、為日本努力一次，再次以成為首相為目標吧。」

安倍昭惠指出，日本與台灣許多朋友建立起如家人般的情誼，使彼此關係愈加緊密，如今更有許多台灣朋友遠赴日本參拜安倍晉三的墓園，這份情誼令她感動，也相信安倍晉三一定會很高興。

安倍昭惠表示，她自己並非政治家，但仍希望透過溫暖延續日台友好關係，高雄也為此替安倍晉三建立銅像，甚至比日本還早成立了研究中心，盼藉交流深化合作，將安倍晉三的研究推向全世界。

安倍昭惠表示，她雖然是政治家的妻子、首相夫人，也曾隨行訪問韓國，但坦白說對安倍晉三的戰略政策並不理解。在安倍晉三離世後，她才透過與許多人的交流，慢慢學習安倍晉三所做的事情，也盼盡一份心力延續他的理想。

安倍昭惠指出，今天是安倍晉三的冥誕，也是國際和平日。相信安倍晉三生前致力於政治、推動國際和平也希望世界和平，她盼自己未來在這條道路盡一份心力，持續推動日台關係。她也預告，下個月計劃再次率團訪台，也由衷感謝設立這麼棒的研究中心。

