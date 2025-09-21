快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

安倍昭惠：盼延續安倍晉三理想 盡心力續推日台關係

中央社／ 台北21日電

來台訪問的前日本首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天表示，她雖是政治家妻子，但不理解安倍晉三的戰略政策，事後透過學習盼延續他的理想；今天是安倍晉三的冥誕亦是國際和平日，她盼自己在這條道路上盡心力持續推動日台關係。

國立政治大學上午在政大公企中心舉辦「安倍晉三研究中心成立大會暨新時代台日關係國際論壇」，總統賴清德、安倍晉三夫人安倍昭惠、國安會秘書長吳釗燮、外交部次長葛葆萱、教育部長鄭英耀、日本前經產省大臣甘利明、日本台灣交流協會代表片山和之、日本眾議員西村康稔、日本眾議員萩生田光一出席。

安倍昭惠致詞時表示，非常感謝政大成立「安倍晉三研究中心」，百忙之中不僅有許多台灣貴賓，亦有從日本遠道而來的朋友，使得開幕式得以盛大舉行，相信安倍在天之靈一定感到欣慰。

安倍昭惠提到，從前日本首相岸信介時代起，安倍晉三就非常重視台灣，後來也一直覺得台灣非常重要，甚至在他首次擔任首相並離職後，仍有許多朋友勉勵他，「再為這個國家（台灣）、為日本努力一次，再次以成為首相為目標吧。」

安倍昭惠指出，日本與台灣許多朋友建立起如家人般的情誼，使彼此關係愈加緊密，如今更有許多台灣朋友遠赴日本參拜安倍晉三的墓園，這份情誼令她感動，也相信安倍晉三一定會很高興。

安倍昭惠表示，她自己並非政治家，但仍希望透過溫暖延續日台友好關係，高雄也為此替安倍晉三建立銅像，甚至比日本還早成立了研究中心，盼藉交流深化合作，將安倍晉三的研究推向全世界。

安倍昭惠表示，她雖然是政治家的妻子、首相夫人，也曾隨行訪問韓國，但坦白說對安倍晉三的戰略政策並不理解。在安倍晉三離世後，她才透過與許多人的交流，慢慢學習安倍晉三所做的事情，也盼盡一份心力延續他的理想。

安倍昭惠指出，今天是安倍晉三的冥誕，也是國際和平日。相信安倍晉三生前致力於政治、推動國際和平也希望世界和平，她盼自己未來在這條道路盡一份心力，持續推動日台關係。她也預告，下個月計劃再次率團訪台，也由衷感謝設立這麼棒的研究中心。

安倍晉三 台日關係 日本台灣交流協會

延伸閱讀

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

日本首例！50歲全盲帕運泳將任體育廳長 10月上任

苦澀的政治咖哩：石破茂辭退首相，50天的孤鳥抗爭黯然下台

相關新聞

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

美中通話無「奉行一中政策」論述 恐是台灣命運轉折點

美國總統川普與大陸國家主席習近平通了電話，但令人十分困惑的是，這次的通話在雙方的文字稿中，都沒有台灣；川普甚至沒有行禮如儀地，重申美國奉行一個中國政策。川習今年至今已通話三次，川普就兩次沒談「一個中國政策」，不免令人感到一些不尋常的蹊蹺，難道北京已經不在乎美國說不說「一個中國」政策了嗎？而當不再貼出「奉行一個中國政策」標記的美中元首會談，會是台灣命運的轉折點嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。