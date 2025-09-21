快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，賴清德表示感謝安倍晉三在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，賴清德表示感謝安倍晉三在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨。記者黃義書／攝影

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平，都要歸功安倍晉三。他也要求對安倍晉三的研究不能落後於日本，並將研究成就獻給台日兩國，造福全世界。

今天是日本前首相安倍晉三冥誕，國立政治大學安倍晉三研究中心今天邀請賴總統、日本台灣交流協會代表片山和之、外交部次長葛葆萱、教育部長鄭英耀等人出席成立大會暨「新時代台日關係」圓桌論壇。

賴清德指出，安倍晉三離世是全世界的損失，今天適逢安倍晉三冥誕，也是全球的和平日，選在今日成立安倍晉三研究中心，意義非凡。他要求對安倍晉三的研究不能落後於日本，並將研究成就獻給台日兩國，造福全世界，才不枉費成立安倍晉三研究中心。

賴清德表示，安倍晉三是日本傑出政治家，在位3188天，是日本憲政史上在位最久的首相，解決日本最多問題、推出最多福國利民政策，帶領日本走出困局，包括提出半導體戰略計劃，而日本眾議員甘利明成立半導體戰略議員聯盟，成功促成台積電赴日投資，未來台日能進一步合作。

談及安倍晉三對台日貢獻，賴清德回憶，2016年，台南遭遇50年來最嚴重的地震，安倍體貼地先派5名官員赴台南詢問如何協助，而非主觀地送日本有的東西到台南，花蓮地震時也同樣給予花蓮鄉親溫暖，新冠疫情也協助日本捐贈400多萬劑疫苗，台灣鳳梨滯銷也協助行銷。

此外，賴清德提到，當台灣面臨中國威脅時，安倍晉三更特別講出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」，台日關係相當深厚。

他說，當安倍看到中國國防預算逐年增加，勢必威脅印太和平穩定，在美國總統川普第一任期尚未就任時，便赴美向川普說明印太未來發展方向，因此有了自由開放的印太戰略，也促成四方會談。

賴清德表示，台灣今天能不看到砲火，能夠享受寧靜和平，要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚，當川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP），是安倍領導印太國家繼續推動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），安倍重視的不是兩國之間的關係，而是俯瞰全球國際關係的外交戰略，縱觀全局在推動外交關係，也讓日本進一步贏得國際社會的肯定。

賴清德 安倍晉三 台日關係 日本台灣交流協會

延伸閱讀

安倍晉三研究中心揭牌 賴總統盼成台日合作重要平台

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

賴總統：任何國家戰敗或投降都是假訊息 台灣不向侵略低頭

相關新聞

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

美中通話無「奉行一中政策」論述 恐是台灣命運轉折點

美國總統川普與大陸國家主席習近平通了電話，但令人十分困惑的是，這次的通話在雙方的文字稿中，都沒有台灣；川普甚至沒有行禮如儀地，重申美國奉行一個中國政策。川習今年至今已通話三次，川普就兩次沒談「一個中國政策」，不免令人感到一些不尋常的蹊蹺，難道北京已經不在乎美國說不說「一個中國」政策了嗎？而當不再貼出「奉行一個中國政策」標記的美中元首會談，會是台灣命運的轉折點嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。