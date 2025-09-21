安倍晉三研究中心揭牌 賴總統盼成台日合作重要平台

政大「安倍晉三研究中心」今天揭牌。總統賴清德致詞表示，安倍離世是全世界的損失，今日剛好是安倍冥誕也是全球和平日，因此選在今天成立意義非凡，盼政大將其視為「安倍政經塾」，貢獻台日兩國。

國立政治大學上午在政大公企中心舉辦「安倍晉三研究中心成立大會暨新時代台日關係國際論壇」，賴總統、安倍晉三夫人安倍昭惠、國安會秘書長吳釗燮、外交部次長葛葆萱、教育部長鄭英耀、日本前經產省大臣甘利明、日本台灣交流協會代表片山和之、日本眾議員西村康稔、日本眾議員萩生田光一出席。

賴總統致詞表示，安倍的離世不僅是日本、台灣的損失，更是全世界的損失，而今天剛好是安倍的冥誕，也是全球和平日，因此今天成立研究中心更是意義非凡，也盼政大將此中心視為「安倍政經塾」，不僅培育人才、研究安倍學，也成為台日未來合作重要平台，並將研究成果貢獻台日兩國、造福世界。

賴總統指出，安倍是日本傑出政治家，一共在位3188天，是日本憲政史上最久的首相，也解決日本最多的問題、提出最多福國利民政策，帶領日本走出困局，包括耳熟能詳的安倍經濟學，使日本產業獲得活力，並幫助日本走出停滯多年的經濟，可以看到日本當前政策深受安倍擘畫的政治藍圖所影響。

賴總統也提到安倍更是台灣好友，在台南大地震發生時，安倍貼心派遣5名官員赴災害現場，詢問是否需要什麼協助，而非主觀的直接送物資到台南；後來安倍也在花蓮大地震時拍攝影片提到「台灣加油」；疫情期間更藉安倍協助，使日本捐助400萬劑疫苗給台灣；台灣鳳梨滯銷時，更親自拍攝影片行銷，使日本成為台灣鳳梨外銷最大市場，台灣水果外銷最大市場亦是日本，而非中國。

賴總統強調，當台灣面臨中國威脅時，安倍也看在眼裡，提出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」，因安倍的大力促成使台日關係深厚，讓台灣、日本面臨天災地變時，是韌性島鏈；面對中國紅色供應鏈影響時，台日是科技島鏈；面對武力威脅時，台日是民主島鏈，因此他由衷感謝安倍晉三。

賴總統指出，安倍不僅是傑出政治家、台灣好友，也非常有遠見的國際一流政治家，不僅在川普首次擔任美國總統時，特地飛往美國說明印太地區可能的狀況並獲支持，也提出自由開放的印太戰略促成四方會談，並在前美國總統拜登上任後，推出網格狀的印太同盟理念。

因此賴總統提到，當中國武力擴張時，沒有看到砲火而能享受寧靜和平，要歸功安倍高瞻遠矚。因為安倍重視的不是兩國關係而是點對點關係、重視的是俯瞰地球儀的國際關係、外交戰略，更是綜觀全局在推動外交關係，使日本獲國際社會肯定。

賴總統最後提到，即便安倍已經離世，川普仍感念安倍，因此在海湖莊園宴請安倍昭惠，可見安倍國際影響何等深遠，今天為感念安倍偉大貢獻，的確應該成立安倍晉三研究中心，也祝福順利運作、萬事如意及圓滿豐碩。

