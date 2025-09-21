賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

賴清德總統上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠進行揭牌儀式。賴清德總統致詞時，感謝安倍晉三在他台南市長任內大地震所表達的善意，同時指台灣面對中國武力擴張時，如今還能享受寧靜和平，也要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚。

安倍晉三主政期間推動的外交政策「自由與開放的印度太平洋」、防衛政策的「解禁集體自衛權」、經濟政策的「安倍經濟學」、 區域經濟整合的「CPTPP」、經濟社會的「地方創生」、以及科技政策的「社會5.0」與「半導體戰略」等，改變日本的國家發展方向，也影響了東亞局勢。卸任首相後提出的 「台灣有事就是日本有事」論述，更成為理解與分析現代台日關係的重要關鍵。

研究中心成立也是安倍晉三冥誕，賴清德總統致詞時感謝安倍晉三對花蓮地震的關心、新冠疫情期間居間協助，在菅義偉政府捐贈400多萬劑疫苗，還提在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，安倍晉三也會貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨，也在台灣面臨中國威脅時，安倍晉三更特別講出「台灣有事，就是日本有事」，顯然台日關係是很深厚的。 賴清德總統（右三）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左三）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影 賴清德總統（右）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影 賴清德總統（右）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影

