快訊

樺加沙增為強颱…最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

賴清德總統感念安倍晉三：是台日關係深厚重要關鍵

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
賴清德總統上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，賴清德表示感謝安倍晉三在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨。記者黃義書／攝影
賴清德總統上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，賴清德表示感謝安倍晉三在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨。記者黃義書／攝影

賴清德總統上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠進行揭牌儀式。賴清德總統致詞時，感謝安倍晉三在他台南市長任內大地震所表達的善意，同時指台灣面對中國武力擴張時，如今還能享受寧靜和平，也要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚。

安倍晉三主政期間推動的外交政策「自由與開放的印度太平洋」、防衛政策的「解禁集體自衛權」、經濟政策的「安倍經濟學」、 區域經濟整合的「CPTPP」、經濟社會的「地方創生」、以及科技政策的「社會5.0」與「半導體戰略」等，改變日本的國家發展方向，也影響了東亞局勢。卸任首相後提出的 「台灣有事就是日本有事」論述，更成為理解與分析現代台日關係的重要關鍵。

研究中心成立也是安倍晉三冥誕，賴清德總統致詞時感謝安倍晉三對花蓮地震的關心、新冠疫情期間居間協助，在菅義偉政府捐贈400多萬劑疫苗，還提在台灣鳳梨遭中國打壓滯銷時，安倍晉三也會貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨，也在台灣面臨中國威脅時，安倍晉三更特別講出「台灣有事，就是日本有事」，顯然台日關係是很深厚的。

賴清德總統（右三）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左三）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右三）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左三）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右）上午出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會，並與日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠（左）進行揭牌儀式。記者黃義書／攝影

日本 賴清德 安倍晉三 台日關係

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣長誰選？賴清德屬意的「他」哽咽鬆口了

賴總統：任何國家戰敗或投降都是假訊息 台灣不向侵略低頭

綠再掀台灣定位爭議 黃國昌：賴清德應思考國家不能只剩抗中保台

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

相關新聞

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

美中通話無「奉行一中政策」論述 恐是台灣命運轉折點

美國總統川普與大陸國家主席習近平通了電話，但令人十分困惑的是，這次的通話在雙方的文字稿中，都沒有台灣；川普甚至沒有行禮如儀地，重申美國奉行一個中國政策。川習今年至今已通話三次，川普就兩次沒談「一個中國政策」，不免令人感到一些不尋常的蹊蹺，難道北京已經不在乎美國說不說「一個中國」政策了嗎？而當不再貼出「奉行一個中國政策」標記的美中元首會談，會是台灣命運的轉折點嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。