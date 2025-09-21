台灣珍奶節馬里蘭州登場 烏克蘭攤位助陣共挺民主

台灣珍珠奶茶節今天在美國馬里蘭州登場，吸引大批人潮，現場除了各類美食、台式表演，還有烏克蘭、日本、香港攤位助陣。烏克蘭攤位代表說，若烏克蘭戰勝俄羅斯，對民主與自由世界是正面訊號，若輸了，包括台灣等國家都可能面臨風險。

由台灣姊妹市協會主辦的台灣珍珠奶茶節今年邁入第7屆，活動在馬里蘭州洛克維爾市（Rockville）登場，以珍珠奶茶為文化橋梁，融合表演藝術、美食、親子互動與台灣觀光推廣，為大華府地區推廣台灣文化最具規模的活動之一。駐美副代表楊懿珊、美國聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）等人也到場共襄盛舉。

台灣姊妹市協會會長丁弘彬接受中央社記者訪問表示，今年規模、多元性都更勝以往，共有40個攤位，活動分成文化、食物2大部分。估計今年參與人數將突破去年1萬2000人。

他說，除了台灣攤位，還有烏克蘭、香港、西藏、維吾爾及日本攤位，「今年第一次有這麼多國際友人的攤位來參加」，雖然以前就有，但今年特別多，希望民眾不僅能認識台灣，還能藉此認識台灣的朋友們。

烏克蘭攤位由負責援助烏克蘭的慈善組織「團結助烏克蘭」（United Help Ukraine）組成。活動經理馬克西莫娃（Daryna Maksymova）受訪表示，「我們正在保護歐洲及全世界，烏克蘭能否取勝確實攸關重大」。

俄烏戰爭持續超過3年半，馬克西莫娃指出，「如果烏克蘭贏了，這對民主與自由世界是正面訊號」，反之，如果烏克蘭輸了，包括台灣在內的許多國家可能都將面臨風險。

她說，「團結助烏克蘭」受邀參加台灣珍奶節，這就是一個團結的訊息，「台灣人邀請了我們，我們也與他們團結一致，為自由、獨立的世界堅守立場」。

此外，丁弘彬表示，透過台僑組成的樂團表演、客家歌舞表演等活動，再加上攤位文物展示，「希望大家更認識台灣是一個友誼之島，來自台灣的人是大家的好鄰居、好朋友，有共同的價值」。

活動表演亮點之一為「台灣國樂團」帶來一連串的歌曲表演，現場台味滿滿，宛如置身台灣。楊懿珊也客串擔綱主唱，大展好歌喉。

