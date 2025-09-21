許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委屈的是全民而不是台電，要哭窮應該去總統府、行政院拍桌，曾絕口不提以每度5.5元高價收購光電、風電造成的財務黑洞，不僅是對全民的二度傷害，更是對自己專業的侮辱。

經濟部電價費率審議會日前拍板調漲民生電價，台電董事長曾文生昨否認漲電價是為以價制量，更哀嘆「台電是一間價格沒辦法自己決定的公司」，台電每次調漲電價會被不同角度檢視，但都會虛心向社會大眾說明。

許宇甄指出，曾文生表達委屈看似謙卑，實則是在轉移焦點，營造台電也是受害者的假象，但真正受害者是全國1450萬戶家庭與商家，他們無法拒絕、不容選擇，只能被迫承擔一再上漲的電價。曾文生若要訴苦、叫屈，請問人民的委屈又該向誰哭喊？

許宇甄批評，曾文生叫屈，卻絕口不提自己在綠能收購上也同樣沒有選擇權力。台電公司115年度預算編列了高達1700億元費用收購312億度的風電與光電，每度收購價高達5.5元，這些價格並非市場競爭結果，而是長期綁死於高價躉購合約。人民對此也插不上嘴，只能照單全收。

許宇甄抨擊，台電花上千億元買錯誤政策的電，都不敢吭一句，憑什麼在電價問題上自稱委屈？真正被犧牲的是全民荷包，而非台電董事長的面子。若曾文生真有心替全民分憂，就該大聲向執政者說清楚，電價問題根源，在於民進黨政府錯誤的能源政策與綁死的綠能合約；台電不是沒有辦法，只是選擇當乖乖牌，把壓力轉嫁給用電大眾。曾文生若要哭窮，應該去總統府、行政院拍桌，而不是透過媒體向社會裝可憐。

許宇甄表示，今日電價屢屢調漲，台電財務黑洞年年擴大，台電卻始終不敢對錯誤政策說半句真話，只會用「我們也很無奈」來搪塞，這種論述，不僅是對全民的二度傷害，更是對自己專業的侮辱。台電若只會當政策執行的擋箭牌，那麼它只是一家選擇不敢對人民負責的公司。 國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

