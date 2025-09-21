藝術家赴哈薩克布展遭陸打壓被迫取消 外交部強烈譴責

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
我國藝術家包括陳永賢等8人及策展人王俊琪原訂於今9月12日至10月1日在哈薩克中央國家博物館舉辦展覽，其中主視覺標註「台灣當代藝術展」，在中國大陸施壓下，館方突臨時取消展覽並終止合約。圖／取自典藏 ARTouch.com臉書
陳永賢等8名台灣藝術家及策展人王俊琪原訂於9月12日至10月1日在哈薩克中央國家博物館舉辦展覽，其中主視覺標註「台灣當代藝術展」，在中國大陸施壓下，館方突臨時取消展覽並終止合約。外交部今天強烈譴責中國粗暴干涉，阻礙民間藝文活動，並對主辦單位屈從中國威懾所作的錯誤決定高度遺憾。

陳永賢等人原先要舉辦的展覽名稱為「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」展覽，展覽主視覺英文標註「Taiwan Contemporary Art Exhibition」。在中國蠻橫施壓下，館方突以展館將自9月11日起進行為期1個月的裝修為由，臨時取消展覽並終止合約。

外交部指出，我國駐俄羅斯代表處於9月10日接獲相關訊息後，即向哈國中央國家博物館積極交涉，洽請延後裝修展館，館方僅說明因我方展覽是臨時加展，致日程衝突，對我方表達歉意。

外交部表示，館方在我藝術家抵哈後，以裝修展館為由突然取消展覽並終止合約，顯不合常理，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯。藝術文化交流本無涉政治，中國竟粗暴干涉，阻礙民間藝文活動，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈從中國威懾所作的錯誤決定表達高度遺憾。

外交部表示，中國在國際上對台灣打壓持續不斷，也無所不在，外交部仍將致力捍衛台灣的國際空間，並續積極深化與世界各國在各領域的交流合作，增進全球各國對我國的支持及理解。

