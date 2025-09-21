快訊

MLB／鄧愷威2K大谷翔平寫紀錄 道奇狂轟還是逆轉勝、國西M3

水龍頭開了還是難買房 掌握3策略房貸闖關成功

遊歐注意！多國機場遭駭客入侵 報到系統癱瘓旅客擠爆

聽新聞
0:00 / 0:00

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部表示，將在台荷關係的友好基礎上，持續推進兩國在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域合作。(本報系資料照)
外交部表示，將在台荷關係的友好基礎上，持續推進兩國在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域合作。(本報系資料照)

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）等多位跨黨派議員提出的「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。我外交部表示，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁的挺台立場，對此表達誠摯歡迎與感謝。

該動議案指出，1971年聯合國第2758號決議案僅討論聯合國的中國代表權問題，並未主張中華人民共和國擁有台灣主權，也未對台灣參與聯合國或其他國際組織作出任何決定。台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候大會（UN Climate Conference）及國際刑警組織（INTERPOL），對荷蘭也具利益，呼籲荷蘭政府在聯合國大會及聯合國相關組織年會期間，積極與其他國家合作，倡議台灣有意義參與相關組織。

外交部表示，這是荷蘭國會繼今年4月以「四箭齊發」方式，通過「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，及「支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）」等四項動議案後，再度以具體作為力挺台灣的國際參與。

外交部表示，將在台荷關係的友好基礎上，持續推進兩國在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域合作。

荷蘭 主權 聯合國 外交部 2758號決議

延伸閱讀

荷蘭反移民抗議…群眾與警方爆衝突 30人被捕

香山論壇陸國防部官員透露：無人機將投入聯合國維和行動

NBA／勇士荷蘭中鋒不再只會投三分！休賽季磨練盼球風更全面

YTR劉力穎在韓被當街施暴！外交部出手「直接找出承辦員警」

相關新聞

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

台電董事長曾文生日前一句「台電無法自行決定電價」引發爭議，國民黨立委許宇甄今天抨擊曾文生別裝可憐來掩飾政策錯誤，真正受委...

韓國瑜將首次率立委團訪日 朝野肯定：意義重大

立法院長韓國瑜周四（25日）將率跨黨派立委團訪問日本，這也是韓國瑜院長任內首次正式率團出訪，引發關注，藍綠立委對此都樂觀...

政大安倍晉三研究中心成立 賴清德：台海和平歸功安倍

賴清德總統、安倍晉三遺孀安倍昭惠今為國立政治大學安倍晉三研究中心成立揭牌。賴總統致詞指出，當前台海未見砲火，能享寧靜和平...

荷眾議院決議挺台參與國際組織 外交部誠摯感謝

荷蘭眾議院於海牙當地時間9月18日以147比3的壓倒性票數，通過由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯...

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

農業部長陳駿季日前率團訪美，承諾未來4年採購3000億元農產品。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，美國農業部長羅林斯聲...

美中通話無「奉行一中政策」論述 恐是台灣命運轉折點

美國總統川普與大陸國家主席習近平通了電話，但令人十分困惑的是，這次的通話在雙方的文字稿中，都沒有台灣；川普甚至沒有行禮如儀地，重申美國奉行一個中國政策。川習今年至今已通話三次，川普就兩次沒談「一個中國政策」，不免令人感到一些不尋常的蹊蹺，難道北京已經不在乎美國說不說「一個中國」政策了嗎？而當不再貼出「奉行一個中國政策」標記的美中元首會談，會是台灣命運的轉折點嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。