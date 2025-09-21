曾永權連任亞洲太平洋民主聯盟主席 致力推動民主自由人權

亞洲太平洋民主聯盟今天午在台北圓山大飯店，舉行亞盟理事會及亞太圓桌會議，慶祝亞盟成立71周年，亞盟理事會主席曾永權獲推舉連任亞盟理事會主席。曾永權表示，台灣身為民主典範，將繼續積極參與區域合作，與各國共同努力維護和平穩定

今年亞盟年會以「非政府組織是促進世界和平的催化劑」為會議主題，由亞盟香港分會會長陳自創擔任專題演講人，韓國分會執行董事朴泰宇、澳洲分會會長蘭德約、柬埔寨分會聯絡人湯朋、關島分會會長徐凱援、印度分會會長娜米亞、馬來西亞分會副會長阿布都拉、緬甸分會顧問辛格蘭、紐西蘭分會會長吳以龍、菲律賓分會會長宏戈、關島議會議員芭娜絲、日本橫濱市議會議員小粥康弘等國際友人，以及亞盟秘書長劉廣平等出席。

曾永權指出，亞盟成立71周年，長期以來，與會各國雖未直接遭受戰爭之苦，仍一本初衷致力推動自由、民主、人權與和平，身為國際非政府組織的一員，可與不少國家政府、國際組織、企業、學術界、個人等機構，透過倡議，以簡便且直接方式捐贈或志願服務等形式共同合作，全力以赴為亞太地區乃至全世界帶來深遠的影響，持續努力將區域和平與自由民主的理念推展到亞太地區。

曾永權表示，台灣身為民主典範，將繼續積極參與區域合作，與各國共同努力維護和平穩定。這次圓桌會議以非政府組織是促進世界和平的催化劑為主題。有鑑於當今世界共同面臨錯綜複雜危機，非政府組織可以更便捷地提供協助，以烏克蘭的非政府組織「NGO Proliska」為例，提供烏克蘭人道救援，自俄烏戰爭以來疏散平民約近千人。「無國界醫生」等非政府組織醫療團隊，冒著生命危險，提供醫護及緊急治療。「國際紅十字會」的志願工作者亦是如此，展現人道關懷。「國際危機組織」等單位的專家，積極斡旋努力打開衝突調解對話之門。亞盟長期以來竭力推動亞太地區的自由民主化的進程，並在區域和平穩定方面扮演著扮演相關角色。

