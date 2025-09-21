快訊

大罷免失利…柯建銘為何還能當萬年總召？ 媒體人揭1關鍵：沒人挑戰

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團日前召開黨團會議，會中舉行幹部選舉，柯建銘連任民進黨團總召，任期將延續到明（2026）年2月。外界也好奇，為何他總能當「萬年總召」？對此，資深媒體人黃暐瀚表示，關鍵在於歷年黨團「三長」改選時，從來沒有人真正登記、挑戰過柯建銘。

黃暐瀚20日在政論節目《TVBS戰情室》上指出，這會期尚不確定柯建銘是否「輕舟已過萬重山」，但從場邊互動來看，他跟國民黨總召傅崐萁談笑、和民眾黨總召黃國昌握手，自己推測柯建銘能續任到明年2月。尤其在大罷免失敗後，雖黨內有聲音要求柯讓位，但總統府最後仍以「黨團自主、總統不介入」回應。

至於明年是否仍由柯建銘出任？黃暐瀚分析，得看是否有人登記參選總召，像現在民進黨和賴總統的民調很差，大概都在30％上下，若屆時民調回升，那誰還願意出來挑戰？他認為，柯建銘深知726、823罷免失利後，黨內有怨氣，因此選擇保持沉默，讓局勢慢慢過去，正是「薑是老的辣」最佳寫照。

黃暐瀚最後補充，藍白兩黨近一個月對柯建銘異常友善，就是希望他能繼續留下。擔任來賓的國民黨立委翁曉玲也語帶玄機表示，柯建銘可能跟賴清德不是同根，「但是未來有可能跟我們同根」。

