民進黨39週年黨慶 主軸「回到地方、找回初衷」
民進黨創黨將滿39週年，今年創黨紀念活動以「回到地方、找回初衷」為主軸，將以類紀錄片形式記錄青年世代的黨公職在基層、在第一線面對公共事務；也將用AI科技，重新生成多位資深黨員所說過的名言，讓新一輩回憶起民主前輩爭取自由民主人權初衷與核心價值。
黨內人士表示，今年是民進黨創黨39週年，為配合明年創黨40週年以及適逢地方選舉，因此，今年除了往年例行舉行的「回到圓山與資深黨員餐敘」活動以外，不另行舉辦創黨紀念活動。
他說，依循總統賴清德於大罷免後的4項調整與4大優先，今年的創黨紀念活動以「回到地方、找回初衷」為主軸，以「傾聽基層、新創傳承」為概念進行相關宣傳活動。
其中，民進黨將規劃拍攝多位年輕地方從政黨員，以類紀錄片形式記錄青年世代的黨公職是如何在基層、在第一線面對他們的公共事務，以及對於民進黨當前面臨的挑戰與期待。
他說，黨中央新媒體中心也將用最新的AI科技，重新生成過往多位資深黨員前輩，在民主改革歷程中所說過的名言，讓這些前輩當年對台灣、對民主的期許，運用新科技重新被詮釋，並且讓新一輩的支持者，重新回憶起當年這些民主前輩，在爭取自由民主人權的初衷與核心價值。
此外，黨內人士表示，中央黨部在今年的「重返圓山與資深黨員餐敘」活動流程中，也新增青年黨員專題演講，預計將邀請國安會副秘書長林飛帆，以青年黨員、從政同志的角色，針對「強化韌性、鞏固民主、守護台灣」為主題進行演講。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言