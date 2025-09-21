民進黨39週年黨慶 主軸「回到地方、找回初衷」

快訊

中央社／ 台北21日電

民進黨創黨將滿39週年，今年創黨紀念活動以「回到地方、找回初衷」為主軸，將以類紀錄片形式記錄青年世代的黨公職在基層、在第一線面對公共事務；也將用AI科技，重新生成多位資深黨員所說過的名言，讓新一輩回憶起民主前輩爭取自由民主人權初衷與核心價值。

黨內人士表示，今年是民進黨創黨39週年，為配合明年創黨40週年以及適逢地方選舉，因此，今年除了往年例行舉行的「回到圓山與資深黨員餐敘」活動以外，不另行舉辦創黨紀念活動。

他說，依循總統賴清德於大罷免後的4項調整與4大優先，今年的創黨紀念活動以「回到地方、找回初衷」為主軸，以「傾聽基層、新創傳承」為概念進行相關宣傳活動。

其中，民進黨將規劃拍攝多位年輕地方從政黨員，以類紀錄片形式記錄青年世代的黨公職是如何在基層、在第一線面對他們的公共事務，以及對於民進黨當前面臨的挑戰與期待。

他說，黨中央新媒體中心也將用最新的AI科技，重新生成過往多位資深黨員前輩，在民主改革歷程中所說過的名言，讓這些前輩當年對台灣、對民主的期許，運用新科技重新被詮釋，並且讓新一輩的支持者，重新回憶起當年這些民主前輩，在爭取自由民主人權的初衷與核心價值。

此外，黨內人士表示，中央黨部在今年的「重返圓山與資深黨員餐敘」活動流程中，也新增青年黨員專題演講，預計將邀請國安會副秘書長林飛帆，以青年黨員、從政同志的角色，針對「強化韌性、鞏固民主、守護台灣」為主題進行演講。

人權 青年 民進黨

