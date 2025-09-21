快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

苗栗縣長鍾東錦國民黨籍9月獲回復 認無黨籍更輕鬆自在

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
違紀參選遭國民黨停權3年的苗栗縣長鍾東錦9月14日自動恢復黨籍，國民黨主席朱立倫昨天證實，鍾表示尊重。本報資料照片
違紀參選遭國民黨停權3年的苗栗縣長鍾東錦9月14日自動恢復黨籍，國民黨主席朱立倫昨天證實，鍾表示尊重。本報資料照片

違紀參選遭國民黨停權3年的苗栗縣鍾東錦9月14日自動恢復黨籍，國民黨主席朱立倫昨天證實。鍾表示尊重，他強調無黨籍身分更輕鬆自在，希望以無黨籍競選連任。

朱立倫、鍾東錦等人昨天參加黨中央國民黨客家委員會務會議，朱立倫證實鍾東錦「完全回到國民黨」，鍾東錦今天一早低調回應黨籍是時間到了自動回復，並沒有特別申請，立委陳超明也是相同的狀況。

鍾東錦說，2022年違紀參選縣長，原是開除黨籍6年，後來國民黨中評會認定鍾當選縣長，後來也有功於輔選2024年總統及立委選舉，改處分為停權3年，9月14日期滿。

他說，2年多來無黨籍的身分，他更輕鬆自在，推動有利於苗栗鄉親的事務，並沒有不好，尊重回復國民黨籍，希望繼續以無黨籍身分競選連任，不用國民黨提名，頂多是報准參選。

地方人士指出，鍾東錦於2020年8月擔任苗栗縣議會議長時，臨危受命出任國民黨苗栗縣黨部主委，後來四大公投案時，黨部辦理百場說明會，結果成功。

鍾因不滿國民黨提名制度，決定參選縣長，2022年7月卸任縣黨部主委，9月遭國民黨紀處分，但當選後一直釋出善意，以藍營大兵自居，2023年1月國民黨苗栗縣黨部新春團拜，鍾獲邀參加，並與朱立倫等人同框，太太陳美琦原是國民黨失聯黨員，2023年3月號召重新回到國民黨。

國民黨 鍾東錦 朱立倫 苗栗縣

延伸閱讀

喊一定要藍白合 郝龍斌：選黨主席就是不讓失敗痛苦延續

苗北設監理分站 縣長、立委都爭取：避免舟車勞頓

「柚在西湖」國3西湖服務區促銷 全家門市17日起販售雙認證文旦

存款3億元！鍾東錦：土地出售、誠實申報 「娶到一個好老婆」

相關新聞

大罷免失利…柯建銘為何還能當萬年總召？ 媒體人揭1關鍵：沒人挑戰

民進黨立法院黨團日前召開黨團會議，會中舉行幹部選舉，柯建銘連任民進黨團總召，任期將延續到明年2月。外界也好奇，為何他總能當「萬年總召」？對此，資深媒體人黃暐瀚表示，關鍵在於歷年黨團「三長」改選時，從來沒有人真正登記、挑戰過柯建銘。

苗栗縣長鍾東錦國民黨籍9月獲回復 認無黨籍更輕鬆自在

違紀參選遭國民黨停權3年的苗栗縣長鍾東錦9月14日自動恢復黨籍，國民黨主席朱立倫昨天證實。鍾表示尊重，他強調無黨籍身分更...

曾永權連任亞洲太平洋民主聯盟主席 致力推動民主自由人權

亞洲太平洋民主聯盟今天午在台北圓山大飯店，舉行亞盟理事會及亞太圓桌會議，慶祝亞盟成立71周年，亞盟理事會主席曾永權獲推舉...

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

民眾黨前主席柯文哲日前以7千萬元交保，柯妻陳佩琪表示，柯在北所被遞送食物場景，就像拿廚餘餵貓狗一樣，「聽得心在淌血」，而...

陳佩琪：柯文哲疑在北所染上HPV

民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，柯妻陳佩琪昨透露，監控中心每天清晨三時、四時許幾乎都會打電話查行蹤，夫妻都成熊貓眼，且聽了...

立院新會期3大修法 藍白分岐

立法院新會期開議，藍白是否繼續合作對抗民進黨受到注目。柯文哲條款、代理孕母相關修法、停砍軍公教年金等將成三大亟需藍白化解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。