苗栗縣長鍾東錦國民黨籍9月獲回復 認無黨籍更輕鬆自在

違紀參選遭國民黨停權3年的苗栗縣長鍾東錦9月14日自動恢復黨籍，國民黨主席朱立倫昨天證實。鍾表示尊重，他強調無黨籍身分更輕鬆自在，希望以無黨籍競選連任。

朱立倫、鍾東錦等人昨天參加黨中央國民黨客家委員會務會議，朱立倫證實鍾東錦「完全回到國民黨」，鍾東錦今天一早低調回應黨籍是時間到了自動回復，並沒有特別申請，立委陳超明也是相同的狀況。

鍾東錦說，2022年違紀參選縣長，原是開除黨籍6年，後來國民黨中評會認定鍾當選縣長，後來也有功於輔選2024年總統及立委選舉，改處分為停權3年，9月14日期滿。

他說，2年多來無黨籍的身分，他更輕鬆自在，推動有利於苗栗鄉親的事務，並沒有不好，尊重回復國民黨籍，希望繼續以無黨籍身分競選連任，不用國民黨提名，頂多是報准參選。

地方人士指出，鍾東錦於2020年8月擔任苗栗縣議會議長時，臨危受命出任國民黨苗栗縣黨部主委，後來四大公投案時，黨部辦理百場說明會，結果成功。

鍾因不滿國民黨提名制度，決定參選縣長，2022年7月卸任縣黨部主委，9月遭國民黨紀處分，但當選後一直釋出善意，以藍營大兵自居，2023年1月國民黨苗栗縣黨部新春團拜，鍾獲邀參加，並與朱立倫等人同框，太太陳美琦原是國民黨失聯黨員，2023年3月號召重新回到國民黨。

商品推薦