美攜手台灣 助馬紹爾群島重建國會大樓強化交通連結

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）本週出訪帛琉及馬紹爾群島。國務院今天表示，美國與馬紹爾群島將持續加強夥伴關係，應對共同挑戰；美國也會和台灣一起協助馬紹爾群島重建國會大樓及強化馬國交通連結。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天透過書面聲明表示，藍道於17日至18日訪問帛琉及馬紹爾群島，以強調美國與這2個夥伴日益緊密的關係。訪問馬紹爾群島期間，藍道對馬紹爾國會大樓8月26日遭火災損毀表達聲援，並承諾國務院將與美國國會合作，提供至少1300萬美元，以快速進行重建工作。

外電先前報導，馬紹爾群島消防局和警方人員指出，國會大樓有一半在這場大火中燒毀，另一半也不堪使用，證實國會建築已報廢。

根據國務院發出有關美國與馬紹爾群島夥伴關係的事實清單，在結合台灣的支持下，美國將提供1300萬美元協助馬紹爾群島重建國會大樓。

而在強化連結與韌性方面，國務院和台灣、馬紹爾群島協調下，將提供830萬美元，協助汰換馬紹爾群島航空的老舊機隊、提供救災能力及與瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）等外島的交通連結。美軍在瓜加林環礁有關鍵軍事資產。

國務院指出，這項計畫將提升馬紹爾群島整體的交通連結，促進經濟發展與人道援助。

另外，這項事實清單也列出美國和馬紹爾群島在安全及邊境保護、基礎設施投資及有效實施「自由聯合協定」（Compact of Free Association）等方面的合作。

帛琉和馬紹爾群島都是台灣邦交國。根據台灣外交部網站資訊，馬紹爾群島位於密克羅尼西亞東部海域，該國陸地面積為181.3平方公里，海域多達213萬平方公里。

