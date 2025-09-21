副總統出席全社會論壇晚宴 台灣韌性成為最堅固盾牌

副總統蕭美琴昨天晚間出席全社會防衛韌性國際論壇晚宴表示，台灣與世界各國政府都在建構各自社會防衛韌性體系，確保在危機時刻，人民能夠先自助，進而助人；台灣也發布全民安全指引，建構全社會安全網及提升公眾意識，讓台灣的韌性成為最堅固盾牌。

蕭副總統昨晚出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」晚宴致詞時，首先感謝委員們，在過去一年來投入全社會防衛韌性的工作，以及在許多演練與會議中提供寶貴意見，讓台灣更安全、更具韌性。

她表示，非常榮幸能呼應賴總統熱情的歡迎，感謝所有遠道而來的貴賓和專家們參加「全社會防衛韌性國際論壇」，以及在台的外交官和代表們，與台灣政府和社會持續不斷地合作，共同努力。

副總統提到，近年來，全球局勢和國際環境瞬息萬變，從歐洲和中東的衝突與戰爭，到區域內的地緣政治挑戰；同時也在因應重大自然災害如地震、颱風、極端天氣，這些對台灣社會都產生深遠的影響。

她表示，其他人為事件例如破壞海底電纜、通訊線路和能源管道，不斷提醒著，社會安全和基礎設施韌性已經成為世界上許多國家共同面臨的挑戰。而數位科技的高度滲透雖然對人民帶來許多新機會，同時也帶來新威脅，如網絡攻擊、假訊息和關鍵基礎設施的脆弱性，這些都是全球民主國家所面臨的挑戰。

副總統強調，國際夥伴的出席，正展現台灣並非獨自面對這些挑戰，這些挑戰也並非台灣所獨有，許多在座夥伴也正在應對這些複雜且混合型的威脅所帶來的影響。

她指出，世界各國政府都在建構各自社會防衛韌性體系，並透過論壇與台灣人民分享這些經驗，目標是確保在危機時刻，人民能夠先自助，進而助人。同樣的，台灣需要動員每一個行業和職業，讓民眾清楚了解在關鍵時刻可以為社會做出哪些貢獻，不僅是支持自己的家庭和社區，也與政府並肩合作，共同克服整個社會所面臨的各種挑戰。

副總統表示，過去一年來，台灣持續加強自身的災害應變和防衛措施，除加強關鍵基礎設施，提升資通訊系統，並推出行動應用程式和緊急避難包等工具，讓防災準備成為日常生活一部分。中央與地方政府攜手合作，同時也借重公民社會力量，感謝許多來自公民社會的代表也成為全社會防衛韌性委員會不可或缺的成員。

副總統提到，台灣也發布「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，是為了建構全社會安全網及提升公眾意識，以更好的因應自然災害和安全挑戰，相信台灣的韌性是最堅固的盾牌。

最後，副總統再次感謝所有與會的貴賓，這是彼此長久堅實夥伴關係的里程碑，未來也將繼續深化，並感謝委員會所有成員過去一年來的努力與貢獻，希望在經過論壇充實的意見交流後，也能夠享受台灣的美食和熱情款待。

總統府表示，副總統隨後聽取內政部長劉世芳簡報「全社會防衛韌性發展及整備」，以及國安會副秘書長林飛帆簡報「新版全民國防手冊介紹」。

