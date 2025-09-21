快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

副總統出席全社會論壇晚宴 台灣韌性成為最堅固盾牌

中央社／ 台北21日電

副總統蕭美琴昨天晚間出席全社會防衛韌性國際論壇晚宴表示，台灣與世界各國政府都在建構各自社會防衛韌性體系，確保在危機時刻，人民能夠先自助，進而助人；台灣也發布全民安全指引，建構全社會安全網及提升公眾意識，讓台灣的韌性成為最堅固盾牌。

蕭副總統昨晚出席「總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣 民主永續」晚宴致詞時，首先感謝委員們，在過去一年來投入全社會防衛韌性的工作，以及在許多演練與會議中提供寶貴意見，讓台灣更安全、更具韌性。

她表示，非常榮幸能呼應賴總統熱情的歡迎，感謝所有遠道而來的貴賓和專家們參加「全社會防衛韌性國際論壇」，以及在台的外交官和代表們，與台灣政府和社會持續不斷地合作，共同努力。

副總統提到，近年來，全球局勢和國際環境瞬息萬變，從歐洲和中東的衝突與戰爭，到區域內的地緣政治挑戰；同時也在因應重大自然災害如地震、颱風、極端天氣，這些對台灣社會都產生深遠的影響。

她表示，其他人為事件例如破壞海底電纜、通訊線路和能源管道，不斷提醒著，社會安全和基礎設施韌性已經成為世界上許多國家共同面臨的挑戰。而數位科技的高度滲透雖然對人民帶來許多新機會，同時也帶來新威脅，如網絡攻擊、假訊息和關鍵基礎設施的脆弱性，這些都是全球民主國家所面臨的挑戰。

副總統強調，國際夥伴的出席，正展現台灣並非獨自面對這些挑戰，這些挑戰也並非台灣所獨有，許多在座夥伴也正在應對這些複雜且混合型的威脅所帶來的影響。

她指出，世界各國政府都在建構各自社會防衛韌性體系，並透過論壇與台灣人民分享這些經驗，目標是確保在危機時刻，人民能夠先自助，進而助人。同樣的，台灣需要動員每一個行業和職業，讓民眾清楚了解在關鍵時刻可以為社會做出哪些貢獻，不僅是支持自己的家庭和社區，也與政府並肩合作，共同克服整個社會所面臨的各種挑戰。

副總統表示，過去一年來，台灣持續加強自身的災害應變和防衛措施，除加強關鍵基礎設施，提升資通訊系統，並推出行動應用程式和緊急避難包等工具，讓防災準備成為日常生活一部分。中央與地方政府攜手合作，同時也借重公民社會力量，感謝許多來自公民社會的代表也成為全社會防衛韌性委員會不可或缺的成員。

副總統提到，台灣也發布「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，是為了建構全社會安全網及提升公眾意識，以更好的因應自然災害和安全挑戰，相信台灣的韌性是最堅固的盾牌。

最後，副總統再次感謝所有與會的貴賓，這是彼此長久堅實夥伴關係的里程碑，未來也將繼續深化，並感謝委員會所有成員過去一年來的努力與貢獻，希望在經過論壇充實的意見交流後，也能夠享受台灣的美食和熱情款待。

總統府表示，副總統隨後聽取內政部長劉世芳簡報「全社會防衛韌性發展及整備」，以及國安會副秘書長林飛帆簡報「新版全民國防手冊介紹」。

貴賓 總統府 社會防衛韌性

延伸閱讀

吳釗燮：集體努力實現韌性 安全仰賴自我防衛決心

首檔漫畫特展開幕 賴總統：金庸小說很棒最愛笑傲江湖

川習通話 總統府：國際情勢最新發展有關心也有掌握

賴總統：任何國家戰敗或投降都是假訊息 台灣不向侵略低頭

相關新聞

新加坡總理黃循財：台獨是北京「紅線中的紅線」

華爾街日報十九日刊出新加坡總理黃循財專訪。他表示，一旦因台灣而爆發衝突，全亞洲都將遭捲入，對全球將造成災難性後果。

龍應台：除了兵推 台灣也需和平推

龍應台基金會昨天舉辦「二○二五台北國際和平論壇」，文化部前部長龍應台日前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引發不小...

另類「以巴會談」在台灣 描繪和平樣貌

以色列近年進軍加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖希伯柏格（Roi Silberberg）與來自加薩的...

立院新會期3大修法 藍白分岐

立法院新會期開議，藍白是否繼續合作對抗民進黨受到注目。柯文哲條款、代理孕母相關修法、停砍軍公教年金等將成三大亟需藍白化解...

陳佩琪：柯文哲疑在北所染上HPV

民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，柯妻陳佩琪昨透露，監控中心每天清晨三時、四時許幾乎都會打電話查行蹤，夫妻都成熊貓眼，且聽了...

台灣承諾購百億美元農產 美農業部長稱「重大勝利」

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾四年內採購超過一百億美元（約合新台幣三千億）的農產品。美國農業部長羅林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。