台灣承諾購百億美元農產 美農業部長稱「重大勝利」

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾四年內採購超過一百億美元（約合新台幣三千億）的農產品。美國農業部長羅林斯將之形容為「重大勝利」。國民黨立委張嘉郡、許宇甄質疑，賴政府犧牲農民農業，把人民當「盤仔」。

農業部近期親自率團赴美，在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾四年內採購逾三千億台幣的農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增百分之廿五。

羅林斯在「Ｘ」上表示，這是美國的貿易勝利，這對美國的農民和畜牧業者來說是足以改變遊戲規則的重大助力；美國的生產正由守轉攻、再次領導世界。

張嘉郡表示，農業部應該公布採購內容，且必須對整個關稅談判保持公開透明，因為這關乎台灣農業的長遠競爭力與農民的生計，唯有公開透明，才能真正守護台灣，守護農民的未來。

張嘉郡說，如此龐大的採購金額，卻完全看不到細節，也不清楚關稅有沒有讓步，這樣的不確定與不透明，讓不少農民心裡更加不安。農民是否因為大規模採購被犧牲，政府沒有明確的答案，只有給籠統的口號。

許宇甄表示，這筆龐大採購究竟是我方基於國家利益的自主承諾，還是美方施壓下的被迫讓步？賴政府須攤在陽光下交代，不能再以「合作交流」或「民間出資」這類模糊說辭掩飾黑箱，否則只會讓國人懷疑政府把外交當藉口、把人民當提款機。

農業部表示，赴美農訪團採購的黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉四項產品，都是國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的品項，採購金額規模，也都是國內業者視需求提出，並非由政府出資採購。

商品推薦