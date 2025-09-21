快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪：柯文哲疑在北所染上HPV

聯合報／ 記者張曼蘋王長鼎王宏舜／連線報導

民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，柯妻陳佩琪昨透露，監控中心每天清晨三時、四時許幾乎都會打電話查行蹤，夫妻都成熊貓眼，且聽了柯文哲在北所受到的待遇，「聽得心在淌血」。而柯自行診斷因牢房馬桶清潔不夠到位，感染ＨＰＶ（人類乳突病毒），目前已排下周全身健檢。

陳佩琪表示，現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中除有次是晚上十一時外，幾乎都是清晨三、四時打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑。

陳佩琪說，她都叫柯睡到臥室大床最靠窗邊處，還是沒用，白天除了大家都知道的出庭時，監控中心打電話來查行蹤、還惹審判長極度不高興外，白天收訊都沒問題，晚上才會出現訊號不良。

陳說，現代人真的無法想像三坪羈押室是怎麼過日子，三餐吃飯是用一個像臉盆的器皿把食物全混在一起，像在電視劇上看到古代死囚所受待遇一樣，「那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣，他講得雲淡風輕，我聽得心在淌血」。

柯文哲臀部傷口感染，陳佩琪表示，柯文哲跟她說牢房內的馬桶是坐式的，在裡面不能買酒精，坐上去前都用衛生紙擦一圈，「可能是覺得清潔不夠到位，所以才會自己診斷是ＨＰＶ感染」。

高檢署表示，柯文哲配戴電子腳環於九月九日至廿日間，曾於凌晨產生低電量告警一次、離線告警三次，科控中心因此依告警處理標準程序，去電聯繫。

高檢署表示，監控中心已聯繫廠商查明腳環產生離線告警原因，目前已請廠商先改善外部訊號強度，若是因住處內部某特定區域訊號不佳所導致，也會依照承辦法官具體指示予以調整改善。

台北看守所昨回應，該所依規定供應全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用不銹鋼皿具。

據了解，柯文哲在北所收容時，為二人同住舍房，浴廁是坐式馬桶，基於安全考量，沒有可掀起的塑膠坐墊，若是馬桶太髒或有異味，可以向所方申請經過稀釋的漂白水來改善。

延伸閱讀

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

柯文哲凌晨頻被call查行蹤 吳宗憲建議二招避擾清夢

柯文哲臀部現病灶自診HPV 醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

相關新聞

新加坡總理黃循財：台獨是北京「紅線中的紅線」

華爾街日報十九日刊出新加坡總理黃循財專訪。他表示，一旦因台灣而爆發衝突，全亞洲都將遭捲入，對全球將造成災難性後果。

龍應台：除了兵推 台灣也需和平推

龍應台基金會昨天舉辦「二○二五台北國際和平論壇」，文化部前部長龍應台日前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引發不小...

另類「以巴會談」在台灣 描繪和平樣貌

以色列近年進軍加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖希伯柏格（Roi Silberberg）與來自加薩的...

立院新會期3大修法 藍白分岐

立法院新會期開議，藍白是否繼續合作對抗民進黨受到注目。柯文哲條款、代理孕母相關修法、停砍軍公教年金等將成三大亟需藍白化解...

陳佩琪：柯文哲疑在北所染上HPV

民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，柯妻陳佩琪昨透露，監控中心每天清晨三時、四時許幾乎都會打電話查行蹤，夫妻都成熊貓眼，且聽了...

台灣承諾購百億美元農產 美農業部長稱「重大勝利」

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾四年內採購超過一百億美元（約合新台幣三千億）的農產品。美國農業部長羅林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。