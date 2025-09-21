陳佩琪：柯文哲疑在北所染上HPV

民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，柯妻陳佩琪昨透露，監控中心每天清晨三時、四時許幾乎都會打電話查行蹤，夫妻都成熊貓眼，且聽了柯文哲在北所受到的待遇，「聽得心在淌血」。而柯自行診斷因牢房馬桶清潔不夠到位，感染ＨＰＶ（人類乳突病毒），目前已排下周全身健檢。

陳佩琪表示，現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中除有次是晚上十一時外，幾乎都是清晨三、四時打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑。

陳佩琪說，她都叫柯睡到臥室大床最靠窗邊處，還是沒用，白天除了大家都知道的出庭時，監控中心打電話來查行蹤、還惹審判長極度不高興外，白天收訊都沒問題，晚上才會出現訊號不良。

陳說，現代人真的無法想像三坪羈押室是怎麼過日子，三餐吃飯是用一個像臉盆的器皿把食物全混在一起，像在電視劇上看到古代死囚所受待遇一樣，「那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣，他講得雲淡風輕，我聽得心在淌血」。

柯文哲臀部傷口感染，陳佩琪表示，柯文哲跟她說牢房內的馬桶是坐式的，在裡面不能買酒精，坐上去前都用衛生紙擦一圈，「可能是覺得清潔不夠到位，所以才會自己診斷是ＨＰＶ感染」。

高檢署表示，柯文哲配戴電子腳環於九月九日至廿日間，曾於凌晨產生低電量告警一次、離線告警三次，科控中心因此依告警處理標準程序，去電聯繫。

高檢署表示，監控中心已聯繫廠商查明腳環產生離線告警原因，目前已請廠商先改善外部訊號強度，若是因住處內部某特定區域訊號不佳所導致，也會依照承辦法官具體指示予以調整改善。

台北看守所昨回應，該所依規定供應全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用不銹鋼皿具。

據了解，柯文哲在北所收容時，為二人同住舍房，浴廁是坐式馬桶，基於安全考量，沒有可掀起的塑膠坐墊，若是馬桶太髒或有異味，可以向所方申請經過稀釋的漂白水來改善。

