立院新會期3大修法 藍白分岐

立法院新會期開議，藍白是否繼續合作對抗民進黨受到注目。柯文哲條款、代理孕母相關修法、停砍軍公教年金等將成三大亟需藍白化解分歧，達成共識的法案。

民眾黨立院黨團公布立院新會期優先法案，如被稱為柯文哲條款，刑訴中有關「有勾串之虞」的羈押事由相關修法，另也包括人工生殖法中代理孕母相關規定。另一方面，國民黨團書記長羅智強早早就將停砍軍公教年金，列為優先法案。此三大修法，藍白均有分歧。

以年改為例，民眾黨主席黃國昌表示，年金改革不走回頭路，把公教年金回復到二○一七年前改革水準，他們不會同意。

針對黃國昌說法，全國公務人員協會前理事長李來希反駁，停止逐年遞減退休所得不是要求恢復年改前水準，是真不了解還是裝蒜？

黃國昌昨天表示，對民眾黨來說，任何的法案都可以敞開心胸討論，如果現在要討論具體的法案版本，那就要先確定到底是什麼版本。

關於民眾黨欲推「柯文哲條款」，國民黨立委吳宗憲日前也表示可適度修，但不能隨便刪掉現有聲請羈押條件，例如不可直接刪掉「有串證之虞」，可加上條件，要求檢察官要盡到一定程度的舉證責任。

民眾黨立委林國成說，柯文哲條款「有勾串共犯或證人之虞者」提供檢察官擴大自由心證空間，藍白都認同羈押濫權，未來需要民眾黨與國民黨坐下來談，才有共識。

