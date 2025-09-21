快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

立院新會期3大修法 藍白分岐

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱張裕珍／綜合報導

立法院新會期開議，藍白是否繼續合作對抗民進黨受到注目。柯文哲條款、代理孕母相關修法、停砍軍公教年金等將成三大亟需藍白化解分歧，達成共識的法案。

民眾黨立院黨團公布立院新會期優先法案，如被稱為柯文哲條款，刑訴中有關「有勾串之虞」的羈押事由相關修法，另也包括人工生殖法中代理孕母相關規定。另一方面，國民黨團書記長羅智強早早就將停砍軍公教年金，列為優先法案。此三大修法，藍白均有分歧。

以年改為例，民眾黨主席黃國昌表示，年金改革不走回頭路，把公教年金回復到二○一七年前改革水準，他們不會同意。

針對黃國昌說法，全國公務人員協會前理事長李來希反駁，停止逐年遞減退休所得不是要求恢復年改前水準，是真不了解還是裝蒜？

黃國昌昨天表示，對民眾黨來說，任何的法案都可以敞開心胸討論，如果現在要討論具體的法案版本，那就要先確定到底是什麼版本。

關於民眾黨欲推「柯文哲條款」，國民黨立委吳宗憲日前也表示可適度修，但不能隨便刪掉現有聲請羈押條件，例如不可直接刪掉「有串證之虞」，可加上條件，要求檢察官要盡到一定程度的舉證責任。

民眾黨立委林國成說，柯文哲條款「有勾串共犯或證人之虞者」提供檢察官擴大自由心證空間，藍白都認同羈押濫權，未來需要民眾黨與國民黨坐下來談，才有共識。

延伸閱讀

黃國昌民眾黨親子園遊會受歡迎 叔叔瞬變國昌哥哥

傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 吳怡萱：綠支持偵查大公開候選人？

影／黃國昌現身桃園 張善政同台挺「藍白合」：最好夥伴

影／2026民眾黨桃市長人選？ 黃國昌：現在講太早

相關新聞

新加坡總理黃循財：台獨是北京「紅線中的紅線」

華爾街日報十九日刊出新加坡總理黃循財專訪。他表示，一旦因台灣而爆發衝突，全亞洲都將遭捲入，對全球將造成災難性後果。

龍應台：除了兵推 台灣也需和平推

龍應台基金會昨天舉辦「二○二五台北國際和平論壇」，文化部前部長龍應台日前在聯合報投書「為什麼今天我們要談和平」，引發不小...

另類「以巴會談」在台灣 描繪和平樣貌

以色列近年進軍加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖希伯柏格（Roi Silberberg）與來自加薩的...

立院新會期3大修法 藍白分岐

立法院新會期開議，藍白是否繼續合作對抗民進黨受到注目。柯文哲條款、代理孕母相關修法、停砍軍公教年金等將成三大亟需藍白化解...

陳佩琪：柯文哲疑在北所染上HPV

民眾黨前主席柯文哲七千萬交保，柯妻陳佩琪昨透露，監控中心每天清晨三時、四時許幾乎都會打電話查行蹤，夫妻都成熊貓眼，且聽了...

台灣承諾購百億美元農產 美農業部長稱「重大勝利」

農業部長陳駿季近期率台灣農產品訪問團前往美國，承諾四年內採購超過一百億美元（約合新台幣三千億）的農產品。美國農業部長羅林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。