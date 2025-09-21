另類「以巴會談」在台灣 描繪和平樣貌

快訊

聯合報／ 記者何定照／台北報導
巴勒斯坦學者安海正（右）與以巴和平教育領袖希伯柏格對談。記者何定照／攝影
以色列近年進軍加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖希伯柏格（Roi Silberberg）與來自加薩的巴勒斯坦學者安海正（Hazem Almassry）對談，兩人共同發聲支持巴勒斯坦和平。安海正說，很尊敬希伯柏格勇於擺脫以色列洗腦、為巴人權益持續至今，讓全場感動鼓掌。

龍應台基金會昨舉辦「台北國際和平論壇」，邀身為以色列瓦哈特薩拉姆（Wahat al-Salam）和平學校主任的希伯柏格與旅居在台的安海正「與殘酷對談」。母親與家人喪生於以國攻擊的安海正開頭就指出，身為巴人，他們對「和平」一詞根本束手無策，因為唯一能做的就是被占領。

安海正說，從小在砲火中成長，大學讀歷史和政治學，就是為更了解以國如何以各種論述支持自己，甚至扭曲歷史與常識，而這種論述其實是殖民體系的一貫策略。

安海正說，遺憾的是，這些論述也影響部分台灣人，如當加薩遭遇種族滅絕，自己受訪時強調巴人也有生存權利，結果引起一些台灣人憤怒，要他離職、遣返回國，認為可私下哀悼家人喪生就好，不能有傷害以色列人的行為。

以色列長大的希伯柏格開始支持巴勒斯坦則源於巧合，他直到大學一回參加和平學校主辦的對話活動，才首次遇見巴勒斯坦人。希伯柏格說，在那之後漸漸覺得自己對巴勒斯坦有責任，之後他加入和平學校、參加協調人課程，往後廿年還成為學校主任。

安海正表示，希伯柏格生於以色列，從小就受體制、教育與媒體同套說詞洗腦，卻能跳脫主流，並且勇於發聲，而且還持續至今，「我非常尊敬你」。

主持人羅世宏問兩人，是否認為和平有可能，不論透過教育、政治力量、歷史意識或跨國際的團結？

安海正說，行使暴力者並非沒知識，而是有權力、沒人性，認為需要教育來強化人性，強調人性才能追求和平。

希伯柏格則認為，關鍵在於跨越國際的團結，自己一人工作會覺得很虛弱，若有夥伴就能一同想像未來。

