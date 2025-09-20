新加坡總理黃循財： 台獨是北京「紅線中的紅線」
華爾街日報十九日刊出新加坡總理黃循財專訪。他表示，一旦因台灣而爆發衝突，全亞洲都將遭捲入，對全球將造成災難性後果。
該專訪稱，台灣是亞洲最大的引爆點之一。黃循財要求美國及其他國家，除了遏止中國大陸任何以武力奪取台灣的舉動，也要遏止台灣當局尋求獨立，因為這是中國「紅線中的紅線」。
黃循財去年五月接任總理，成為新加坡第四代領袖。今年五月首度以人民行動黨秘書長身分，率該黨出征全國性的國會大選，不僅維持該黨自新加坡建國以來長期執政、從未下野過的地位，得票率還比二○二○年上屆大選成長百分之四點三三。
星國不想被迫選邊站
黃循財說，新加坡一貫希望並提倡美國在軍事和經濟上多多參與亞洲地區，以抗衡愈來愈強大的中國。但新加坡也想走中間路線，他提到，「我們很多人想替自己創造自主空間，自己做選擇，而非被迫選邊站」。
美星擁有深厚的安全關係，新加坡每年挹注約占其國內生產毛額（ＧＤＰ）達百分之三的資源在國防上。美方培訓的新加坡空軍飛官駕駛大批美製Ｆ—１６與Ｆ—１５戰機，並向美國購買第五代的Ｆ—３５匿蹤戰機，且新加坡成年男性幾乎都必須服兩年義務役。
新加坡領導高層如今發現，至今支撐此一東南亞城邦迅速欣欣向榮的國際貿易及國際安全架構開始瓦解，未來充滿不確定性和持續升高的衝突風險。
全球處於高度不可預測
黃循財表示，「我們處於一個高度不可預測的時期」；隨著美國重新思考其全球角色、美國總統川普第二任調高對外國輸美商品的關稅，還要其盟友在自我防衛上分擔更多；今後幾年，全球將更多極化、競爭更激烈，協調性卻降低，國際新秩序的轉型很可能非常混亂、非常困難。
黃循財示警說，不幸的是，歷史上如此重大的地緣政治轉變，往往只能透過一場全球性的衝突解決，因此所有國家皆有避免重蹈覆轍的「集體責任」。他還說，各地都有引爆點，大家可以目睹世界上的暴力與衝突變多。隨著美國退場，一些國家對國際法的違反恐更肆無忌憚，卻更不用擔心後果。
黃循財指出，「美國發明、中國製造」的結合，至今已是全球經濟成長的一股強大驅動力；中國的優勢在於市場規模、深厚的工程能力及「非常、非常快速迭代的能力」，短期內沒其他國家能取代。長期而言，更多製造業可能從美國遷移至其他國家，但這端視美方的政策。
針對黃循財有關台海的說法，我外交部表示，呼籲新加坡以及其他理念相近的國家，持續關注台海安全、區域穩定以及世界和平。
