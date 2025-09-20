陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

民眾黨前主席柯文哲日前以7千萬元交保，柯妻陳佩琪表示，柯在北所被遞送食物場景，就像拿廚餘餵貓狗一樣，「聽得心在淌血」，而交保後，清晨3、4、5點都有監控中心打電話查行蹤。柯認為牢房馬桶清潔不夠到位，自己診斷HPV（人類乳突病毒）感染，已排下周全身健檢。

台北看守所回應，該所依規定供應全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用適當不鏽鋼皿具盛裝；另外有關舍房送餐入口位置，因受限舊有建築結構安全影響，為兼顧收容安全及健康，將持續維護環境衛生，規畫提升收容品質，保障收容人權益。

據了解，柯文哲在北所收容時，為2人同住舍房，浴廁是坐式馬桶，基於安全考量，沒有可掀起的塑膠坐墊，舍房一切清潔打掃都由柯與同住舍友共同負責，若是馬桶太髒或有異味，用清水無法徹底解決時，可以向所方申請經過稀釋的漂白水來改善。

陳佩琪另抱怨監控中心凌晨打電話查行蹤，理由是有「落跑」嫌疑。科技設備監控中心由司法院、法務部共同建置，委託台灣高等檢察署承辦科控業務。高檢署表示，柯文哲配戴的電子腳環於9月9日至20日間，曾於凌晨產生低電量告警1次、離線告警3次，科控中心因此依告警處理標準程序，去電聯繫。

高檢署表示，監控中心已聯繫廠商查明腳環產生離線告警原因，目前已請廠商先改善外部訊號強度，若是因住處內部某特定區域訊號不佳所導致，也會依照承辦法官具體指示予以調整改善。

