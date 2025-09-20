快訊

英特爾「該下市了」！前董事提三大具體步驟 燒3兆元追趕台積電

桃機黃牛拒檢、航警連開8槍 檢轟駕駛「有損國際形象」諭令15萬交保

觀光勝地小琉球外海出現「巨大水龍捲」 民眾驚呼搶拍

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

聯合報／ 記者王長鼎王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲在妻子陳佩琪陪同下回到新竹老家。聯合報系資料照片／記者王駿杰攝影
民眾黨前主席柯文哲在妻子陳佩琪陪同下回到新竹老家。聯合報系資料照片／記者王駿杰攝影

民眾黨前主席柯文哲日前以7千萬元交保，柯妻陳佩琪表示，柯在北所被遞送食物場景，就像拿廚餘餵貓狗一樣，「聽得心在淌血」，而交保後，清晨3、4、5點都有監控中心打電話查行蹤。柯認為牢房馬桶清潔不夠到位，自己診斷HPV（人類乳突病毒）感染，已排下周全身健檢。

台北看守所回應，該所依規定供應全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用適當不鏽鋼皿具盛裝；另外有關舍房送餐入口位置，因受限舊有建築結構安全影響，為兼顧收容安全及健康，將持續維護環境衛生，規畫提升收容品質，保障收容人權益。

據了解，柯文哲在北所收容時，為2人同住舍房，浴廁是坐式馬桶，基於安全考量，沒有可掀起的塑膠坐墊，舍房一切清潔打掃都由柯與同住舍友共同負責，若是馬桶太髒或有異味，用清水無法徹底解決時，可以向所方申請經過稀釋的漂白水來改善。

陳佩琪另抱怨監控中心凌晨打電話查行蹤，理由是有「落跑」嫌疑。科技設備監控中心由司法院、法務部共同建置，委託台灣高等檢察署承辦科控業務。高檢署表示，柯文哲配戴的電子腳環於9月9日至20日間，曾於凌晨產生低電量告警1次、離線告警3次，科控中心因此依告警處理標準程序，去電聯繫。

高檢署表示，監控中心已聯繫廠商查明腳環產生離線告警原因，目前已請廠商先改善外部訊號強度，若是因住處內部某特定區域訊號不佳所導致，也會依照承辦法官具體指示予以調整改善。

監控 柯文哲 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

柯文哲凌晨頻被call查行蹤 吳宗憲建議二招避擾清夢

柯文哲臀部現病灶自診HPV 醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

爆柯文哲入監染HPV！陳佩琪：交保後每日清晨3、4時被查行蹤

相關新聞

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

民眾黨前主席柯文哲日前以7千萬元交保，柯妻陳佩琪表示，柯在北所被遞送食物場景，就像拿廚餘餵貓狗一樣，「聽得心在淌血」，而...

釋昭慧喊「拒領普發1萬」引熱議 運彩公會理事長：拒絕信眾善款才令人敬佩

法師釋昭慧提出拒領普發1萬，並呼籲增設「拒領1萬，轉入國家續命專款」同時納排富條款。行政院回覆將納入研議，引發熱議。中華...

柯文哲入監染HPV…陳佩琪嘆「聽得心在淌血」 台北看守所兩點回應

民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，柯妻陳佩琪表示，每天清晨3、4、5點幾乎都有監控中心打電話查行蹤，理由是有落跑嫌疑。而柯...

傳「小沈1500」馬郁雯選中正萬華 鍾小平：美女刺客初選會過關

2026年台北市議員選舉，民眾黨發言人吳怡萱將再戰中正萬華選區。民眾黨主席黃國昌今下午被問及與京華城案的「小沈1500」...

吳釗燮：集體努力實現韌性 安全仰賴自我防衛決心

總統府全社會防衛韌性國際論壇今天舉行，國安會秘書長吳釗燮於閉幕式致詞表示，韌性只能透過集體努力才能實現，在挑戰日益增加的...

賴總統提「興建中私人住宅」供青年用 國土署：會與民間合作增房源

賴清德總統今出席第七屆危老、都更博覽會開幕致詞，談到關於全國「興建的私人住宅」設法合作一事。內政部國土署表示，年底可在台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。